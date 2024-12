L'Arnau estrena un espai lúdic per als nens ingressats

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei de Pediatria de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida va inaugurar ahir un nou espai lúdic, ubicat a la cinquena planta del centre, perquè els nens i nenes ingressats puguin jugar, entretenir-se i també continuar amb la seua formació educativa. Un espai que es recupera al cap de tres anys després de les obres que s’han portat a terme en el servei, com la nova UCI neonatal, i que servirà també per desenvolupar les activitats pròpies de l’Aula Hospitalària, que fa 24 anys que garanteix que els menors ingressats puguin seguir amb els seus estudis. El cap de Pediatria, Eduard Solé, va destacar que els hospitals comptin amb aquest tipus de sales “perquè els nens puguin seguir amb la seua vida amb tota la normalitat possible i que es vegi poc afectada pel fet d’estar ingressats”. En aquest sentit, va ressaltar la importància de la humanització dels espais hospitalaris per millorar l’experiència dels pacients i dels seus familiars. Aquest servei atén a l’any uns 750 menors que, per motius diversos, requereixen un ingrés hospitalari. L’estada mitjana a l’hospital és de 3 dies.

Per la seua part, Toñy Castillo, responsable de l’Aula Hospitalària, va assenyalar que l’any passat van atendre 447 nens i adolescents d’entre 3 i 16 anys perquè poguessin continuar amb els seus estudis, una atenció que es pot fer tant a les habitacions com en els espais habilitats segons les necessitats del menor. A més d’aquesta docent, el servei compta amb persones voluntàries i alumnes en pràctiques, i es coordina amb els centres educatius dels menors perquè segueixin amb la seua formació mentre es troben hospitalitzats.

El nou espai polivalent s’ha habilitat gràcies al suport del grup Nayox i s’ha decorat amb vinils de colors i mobles adaptats a la canalla, amb una intervenció artística de l’estudi creatiu lleidatà Cactusoup, i amb la col·laboració de Filminhospital. La sala compta amb taules, cadires, una televisió, així com diferents joguines per a totes les edats i llibres de diverses temàtiques.

També servirà perquè les famílies es puguin reunir fora de les habitacions i per a trobades entre els professionals del servei. A l’acte d’inauguració també van ser-hi presents el gerent de l’Arnau, Alfons Segarra, el conseller delegat del grup Nayox, Josep Maria Perera Dalmau i representants de Cactusoup.