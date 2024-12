Les entrades de 'La Factoria dels Reixos' ja es troben a la venda

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida es prepara un any més per acollir 'La Factoria dels Reixos', l'espectacle que desvetlla els misteris darrere de la nit de Reis. Les entrades per a les 13 sessions programades del 2 al 4 de gener a la Llotja de Lleida ja estan disponibles per a la seva adquisició.

Els interessats poden obtenir les seves localitats al preu de 6 euros, un euro més que en l'edició anterior. La venda es realitza físicament a les taquilles del Teatre de l'Escorxador i de la Llotja els dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 hores. Així mateix, és possible comprar-les en línia a través de festeslleida.koobin.com . Els dies de funció, també es podran adquirir a la taquilla de la Llotja.

L'ampliació a 13 funcions permetrà gaudir d'aquest muntatge nadalenc en diversos horaris. El 2 de gener es representarà a les 16:00, 18:00 i 20:00 hores. Per la seva banda, el 3 i 4 de gener hi haurà sessions a les 10:00, 12:00, 16:00, 18:00 i 20:00 hores. Aquest augment respon a la gran acollida que va tenir l'espectacle l'any passat, quan es va traslladar per primera vegada a la Llotja després de diverses edicions al Barris Nord.

Petits i grans tindran l'oportunitat de submergir-se en la màgia dels Reis Mags i conèixer com s'organitza la nit més esperada de l'any. 'La Factoria dels Reixos' es consolida així com una de les cites ineludibles de la programació nadalenca de Lleida, combinant il·lusió, fantasia i tradició en un espectacle apte per a tota la família.