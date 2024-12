View this post on Instagram

Creat: Actualitzat:

La llegenda del futbol Carles Puyol ha tornat a sorprendre els seus seguidors amb la seva increïble resistència al fred. L'exjugador del FC Barcelona va ser captat per la seva dona, Vanesa Lorenzo, passejant els seus gossos a la neu vestint únicament una samarreta de màniga curta, desafiant les gèlides temperatures del Pirineu lleidatà.

En un vídeo compartit per Lorenzo al seu compte privat d'Instagram, on té més de 400.000 seguidors, es pot apreciar la diferència notable entre la vestimenta de la parella. Mentre que la model llueix una vestimenta apropiada per al clima hivernal, amb abric, gorra, bufanda i guants, Puyol apareix amb una simple samarreta de màniga curta. "Aquesta és una persona normal. Vestida adequadament per al clima que fa. I aquí tenim una persona que no és normal, d'un altre planeta", comenta Lorenzo al vídeo, expressant la seva sorpresa davant la resistència del seu marit.

Per la seva banda, l'excapità del Barça defensa la seva elecció de vestimenta, afirmant: "Tenim temperatures corporals totalment diferents, jo vaig perfecte". Aquesta no és la primera vegada que Puyol demostra la seva tolerància peculiar al fred. El març passat, l'exfutbolista va compartir un vídeo en què apareixia traient neu de la porta de casa, novament en màniga curta.

La reacció dels seguidors

Els seguidors de la parella no han trigar a reaccionar davant la peculiar escena. Alguns comentaris destacats inclouen: "Carles és del Pirineu" i "Té el termòstat espatllat", juntament amb nombroses mostres d'admiració i agraïment cap a l'exjugador del FC Barcelona.

Una carrera llegendària

Carles Puyol es va retirar del futbol professional el 2014, deixant un llegat inesborrable al club de la seva vida i al món de l'esport. Durant la seva trajectòria, el defensa central de La Pobla de Segur sempre va reivindicar el caràcter i la fortalesa que ha de tenir un esportista d'elit, valors que clarament manté fins i tot fora dels terrenys de joc.

Després de retirar-se, Puyol es va allunyar dels focus mediàtics i es va embarcar en l'àmbit de la representació de jugadors, mantenint llaços amb Footalent SL juntament amb el seu amic i excompany Iván de la Peña, i Ramón Sostres.