El Govern central celebrarà l''Espanya de la Llibertat'

El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que la Moncloa commemorarà el 2025 la democràcia nascuda després de morir el dictador Francisco Franco amb més de cent esdeveniments que se celebraran a tot l’Estat sota l’epígraf Espanya en Llibertat. Es faran coincidint amb el 50 aniversari de la mort del dictador l’any vinent, a la qual cosa la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Ayuso, va respondre que Sánchez “ha embogit” i que no se sumaran a cap d’aquests actes. Sánchez va fer aquest anunci durant la celebració del Dia de Record i Homenatge a totes les víctimes del cop militar, la Guerra i la Dictadura, que no es va poder celebrar el 31 d’octubre passat arran de la tragèdia de la dana al País Valencià. Els poetes Miguel Hernández i Vicente Aleixandre, la filòsofa María Zambrano, l’escriptor Blas Infante o el cantant Miguel de Molina van ser alguns dels homenatjats. Sánchez va prometre posar límits a les lleis autonòmiques de concòrdia que no respectin la Llei de Memòria Democràtica. Ahir la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, va anunciar la retirada del projecte de pressupostos per al 2025 després de trencar negociacions amb Vox i va pactar amb l’esquerra mantenir la Llei de Memòria Democràtica. El Govern català va aprovar ahir el projecte de la llei de memòria.