Nacho Cano declararà com a investigat

El productor musical Nacho Cano declararà el proper 20 de desembre davant la jutge que l’investiga per presumptes delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i contra els treballadors. El Jutjat d’Instrucció número 19 de Madrid ha citat Cano i els altres tres investigats després de decidir seguir endavant amb la causa. Cano declararà al jutjat cinc mesos després que el passat 9 de juliol fos detingut per la Policia com a conseqüència de la denúncia que va interposar una becària mexicana del musical Malinche. La denunciant és l’única que ha declarat davant de la jutge i va ratificar la seua denúncia.