La higiene personal és fonamental per al benestar.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha establert directrius clares sobre la freqüència i durada adequades de les dutxes per mantenir una higiene òptima i cuidar la salut de la pell. Segons les seues recomanacions, dutxar-se una vegada al dia durant no pas més de cinc minuts és suficient per a la majoria de les persones a Espanya.

La higiene personal és fonamental per al benestar, però el debat sobre la freqüència i durada de les dutxes ha generat diverses opinions. Mentre alguns defensen dutxar-se diàriament, d’altres afirmen que pot ser perjudicial per a la salut de la pell. En aquest context, les directrius de l’OMS cobren especial rellevància.

L’organització destaca que prolongar el temps sota l’aigua pot eliminar bacteris i microorganismes beneficiosos que protegeixen la nostra pell, la qual cosa podria provocar sequedat, irritació i augmentar el risc d’infeccions o reaccions al·lèrgiques. A més, reduir el temps de dutxa contribueix a l’estalvi d’aigua i energia, aspectes clau per a la sostenibilitat ambiental.

Freqüència de les dutxes

Quant a la freqüència, l’OMS indica que, llevat que s’estigui particularment brut, suós o es pateixi alguna condició mèdica que requereixi una neteja diària, dutxar-se diverses vegades a la setmana és suficient. Una neteja excessiva pot alterar l’equilibri natural de la pell, interferint en el seu bon estat.

És important tenir en compte que la freqüència de les dutxes pot variar segons factors individuals com el tipus de pell, el nivell d’activitat física, el clima i l’estació de l’any. A l’estiu o després de realitzar exercici intens, per exemple, pot ser necessari dutxar-se amb més freqüència per mantenir la higiene i evitar la pudor.

Temperatura i productes adequats

La temperatura de l’aigua també juga un paper rellevant en la cura de la pell durant les dutxes. Es recomana utilitzar aigua tèbia, ja que l’aigua massa calenta pot eliminar els olis naturals de la pell, contribuint a la seua deshidratació i possibles irritacions.

A més, és aconsellable l’ús de sabons neutres i sense perfum, que respectin el pH natural de la pell i minimitzin el risc d’irritacions. Optar per productes suaus i evitar els que continguin ingredients agressius o potencialment al·lergògens pot ajudar a mantenir la barrera protectora de la pell.