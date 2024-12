Activada l’alerta per possibles riuades a 4 comarques de Tarragona per pluja intensa

Magatzems inundats per la pluja a Viladecans el mes de novembre passat.Bernat Vilaró / ACN

Publicat per Redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta de l’Inuncat per possible risc de riuades i crescudes de barrancs a 4 comarques de Tarragona per la previsió de pluja intensa que es presenta aquest dijous.

Ho ha informat en un missatge en 'X', en el qual ha indicat que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha decidit activar la prealerta a les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta (Tarragona). Han afegit que la CHE "intensificarà la vigilància" durant aquest dijous en aquestes zones tarragonines posades en avís.