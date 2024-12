Aemet: El Nadal es preveu sec, assolellat i amb el fred habitual de l’època

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot i que encara és aviat per realitzar pronòstics nadalencs precisos, els models meteorològics suggereixen que en les últimes setmanes de desembre, coincidint amb les festes, el temps podria ser anticiclònic en la major part d’Espanya, amb el fred propi de l’època i escasses precipitacions. Així ho ha anunciat avui Rubén del Campo, portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Del Campo ha assenyalat que hi ha una incertesa més gran en les prediccions per a l’àrea mediterrània, ja que "encara no està gaire clar què passarà", així com en algunes zones del nord del país. L’expert ha recalcat que fer una predicció a més de deu dies vista és "força arriscat".

Setmana del 16 al 23 de desembre

Segons les previsions del Centre Europeu de prediccions, tenint en compte les incerteses pròpies d’un termini tan llarg, el portaveu d’Aemet ha indicat que durant la setmana del 16 al 23 de desembre les temperatures podrien ser en general més altes del normal a gairebé tot Espanya, a excepció d’alguns punts del nord.

Quant a les pluges, els models apunten que serà una setmana marcada per un temps anticiclònic, amb gelades nocturnes i escasses precipitacions. Aquestes estarien per sota de l’habitual al nord, l’est, algunes zones de Galícia i als arxipèlags.

Setmana del 23 al 30 de desembre

Per a la següent setmana, del 23 al 30 de desembre, encara que les prediccions s’han d’interpretar "amb pinces" a causa de la llunyania temporal, el mapa de pronòstics suggereix que les temperatures podrien situar-se entorn dels valors normals per a l’època, és a dir, "el fred propi de finals de desembre", segons del Campo.

Fins i tot podrien registrar-se valors per sota del normal en zones com el Duero, Tajo, Miño i l’Ebre, el que podria provocar boires persistents en aquestes valls i generar un ambient molt fred durant tot el dia.

És important tenir en compte que el desembre és un dels mesos més freds de l’any a Espanya, amb temperatures mitjanes que oscil·len entre els 4 i els 12 graus Celsius, depenent de la regió. Les precipitacions també són freqüents aquest mes, especialment al vessant atlàntic i a les zones muntanyoses.

Tanmateix, la presència d’un anticicló durant les festes nadalenques podria alterar aquest patró climàtic habitual, donant lloc a un temps més estable i sec en gran part del país. Els anticiclons es caracteritzen per la presència d’altes pressions atmosfèriques, la qual cosa afavoreix l’absència de núvols i precipitacions.

Malgrat la incertesa pròpia d’unes prediccions a tan llarg termini, els models meteorològics apunten que el temps durant les pròximes festes nadalenques a Espanya podria estar marcat per la presència d’un anticicló, amb temperatures fredes pròpies de l’època i escasses pluges en la major part del territori. No obstant, caldrà seguir de prop l’evolució de les prediccions en les properes setmanes per obtenir pronòstics més precisos.