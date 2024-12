Entrega de més joguets des de Lleida a afectats per la dana

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Com si de la mateixa fàbrica del Pare Noel es tractés, l’associació Ovelles Negres Solidàries fa diversos dies que reb, classifica i embolica joguines que durant aquestes festes repartiran a famílies lleidatanes i també persones que s’han vist afectades per la dana al País Valencià. Laura Perpiñà, responsable de l’entitat, va explicar ahir que aquesta recollida la porten a cap durant tot l’any perquè, a més d’entregar joguines per Nadal i el dia de Reixos, també obsequien els més petits en els seus aniversaris. L’any passat van arribar a uns 450 nens i nenes i la previsió d’aquest és que siguin uns 400, a més dels de les zones afectades pel temporal. Aquests dies compten amb un magatzem que els han cedit als Mangraners, així com el seu local de la Bordeta. El 95% dels joguines que reben són de segona mà i els voluntaris s’encarreguen de netejar-les i recondicionar-les. “Són moltes hores de treball, fins i tot hi ha qui s’emporta roba a casa per rentar-la, qualsevol persona que vulgui venir a ajudar serà benvinguda”, va assenyalar.

L’entitat ja ha portat dos furgonetes amb joguines al País Valencià i aquest dissabte hi aniran una altra furgoneta i un cotxe. A més, faran una rua amb Protecció Civil, disfressats per a l’ocasió, per repartir-les entre els més petits. “Molts nens ho han perdut tot i a les escoles, també. Hem portat molts llibres i estem preparats per donar-ne més en funció del que es necessiti, com ara roba.” Segons Perpiñà, des del mes de novembre ja han portat al País Valencià 60 tones d’ajuda. “Hi serem per al que faci falta”, va destacar.