Invocant la màgia de Nadal a Tàrrega

La ciutat de Tàrrega està a punt per viure una renovada experiència nadalenca amb l'estrena d'un nou format de la Fira d'Artistes i Mercat de Nadal. Aquesta iniciativa, que celebra enguany les seves noces de plata, recull el testimoni de la veterana Fira d'Artistes i Activitats Tradicionals amb un canvi d'ubicació, dates i un augment d'expositors.

Una setantena de casetes i estands de fusta es desplegaran pels carrers cèntrics de la ciutat, que lluiran també una nova il·luminació nadalenca. Els visitants podran gaudir de diversos espais temàtics repartits per diferents indrets. Als carrers Agoders, Carme i Santa Anna trobaran articles de pintura, escultura, il·lustració, orfebreria, artesania, cosmètica natural, alimentació i decoració nadalenca.

GastroNadal i activitats familiars

La plaça Major acollirà l'espai GastroNadal, on cinc establiments locals de restauració oferiran les seves especialitats culinàries. D'altra banda, a la plaça dels Àlbers s'ubicarà l'espai Cúpula, destinat a activitats infantils i familiars. Just al costat, a la zona del laberint del carrer del Carme, els visitants podran accedir a El Bosc dels Desitjos.

Un altre punt d'interès serà la plaça del Carme, on es podrà contemplar l'Arbre de Nadal i una de les entrades al mercat, la Porta de Nadal. A sota del Patí, es realitzaran demostracions d'antics oficis artesanals com cistelleria, vitralls o picapedrer. Completen el recorregut l'espai tast al palau dels Marquesos de la Floresta i l'espai Dinàmic al carrer Sant Antoni Maria Claret.

Horaris i activitats paral·leles

El mercat nadalenc obrirà portes divendres de 17.30 a 22 h, mentre que dissabte i diumenge ho farà de 10 a 22 h. L'espai gastronòmic allargarà el seu horari fins a mitjanit. Paral·lelament, s'ha programat una trentena d'activitats gratuïtes amb aforament limitat, com tallers i contacontes per al públic familiar que tindran lloc a la Cúpula, on també hi haurà un servei de canguratge.

Altres propostes inclouen tastos de cerveses i vermuts o showcookings d'entrants elaborats amb productes Laumont. No hi faltaran actuacions musicals de l'escola municipal de música, el grup Utopia o el cor Galindaina, així com un espectacle itinerant a càrrec de La Follia. Diverses exposicions de pintura, postals nadalenques i pessebres completaran l'oferta cultural.

Impuls al comerç local en dates assenyalades

Amb aquest canvi de format i ubicació, la fira nadalenca de Tàrrega busca dinamitzar el centre urbà i donar un impuls al comerç local en unes dates tan assenyalades. La concentració d'expositors artesanals, gastronòmics i d'activitats lúdiques en els carrers i places més cèntrics pretén atraure un major nombre de visitants i generar sinergies positives amb els establiments de la zona.

Segons fonts municipals, la reformulació d'aquest tradicional mercat de Nadal és fruit d'una reflexió conjunta entre l'ajuntament i les entitats i associacions implicades, amb l'objectiu de potenciar-ne l'atractiu i adaptar-lo als nous temps. S'espera que aquest nou format tingui una bona acollida entre el públic i contribueixi a crear un ambient màgic i acollidor a la ciutat durant les festes nadalenques.