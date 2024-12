Les multes d’Hisenda per fer transferències i ingressos entre familiars

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Tributària espanyola ha intensificat la seua vigilància sobre les transferències bancàries entre familiars, especialment aquelles realitzades entre pares i fills. L’objectiu principal d’aquest control minuciós és prevenir el blanqueig de capitals i l’evasió fiscal al país. Encara que la majoria d’aquestes transaccions tenen finalitats legítimes, com brindar suport econòmic als fills, Hisenda insisteix que les donacions han de complir les exigències fiscals establertes.

Segons la normativa vigent, qualsevol transferència que superi els 3.000 euros està subjecta a un report obligatori per part de les entitats bancàries. A més, aquelles que assoleixin els 6.000 euros són considerades per Hisenda com a quantitats potencialment "irregulars" i poden desencadenar una investigació directa. En aquest context, és crucial que els contribuents espanyols coneguin les conseqüències de no declarar adequadament les transferències entre familiars.

Adeu a les transferències ocultes entre pares i fills

Per complir el seu objectiu de controlar el flux de diners, Hisenda obliga els bancs a reportar qualsevol moviment significatiu superior als 3.000 euros. Això inclou transferències, dipòsits o jubilacions. Quan se sobrepassen els 6.000 euros, es pot derivar en una investigació directa per part de les autoritats fiscals. A més, els moviments que impliquen l’ús de bitllets de 500 euros, així com el cobrament de xecs, pagarés o lletres de canvi, són especialment observats.

És important destacar que, quan es tracta de transferències entre familiars, com pares que desitgen donar suport financerament als seus fills, qualsevol quantitat elevada és percebuda com una donació. Això implica l’obligació legal de declarar aquests moviments en l’Impost de Successions i Donacions, la regulació de les quals varia segons cada comunitat autònoma a Espanya.

El paper crucial de l’Impost de Successions i Donacions

L’Impost de Successions i Donacions està regulat de manera diferent en cada comunitat autònoma, la qual cosa resulta en variacions significatives en el percentatge a pagar. Per a les donacions entre pares i fills, la normativa estableix que el receptor ha de presentar la declaració de l’impost en un termini màxim de 30 dies hàbils des del moment de la donació.

És fonamental tenir en compte que no declarar una transferència o donació pot portar que Hisenda consideri que existeix un "augment de patrimoni no justificat". En aquests casos, l’Agència Tributària pot exigir el pagament d’impostos sobre l’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) pel total de la donació, la qual cosa podria resultar en un tipus impositiu de fins el 56% en certes comunitats, a més de sancions addicionals.

Conseqüències d’ometre la declaració de donacions

La falta de declaració d’una donació o transferència pot ser catalogada com a infracció greu per part d’Hisenda. Segons les normes actuals, ometre aquesta declaració comporta una sanció mínima de 600 euros, que pot assolir fins el 50% del valor dels mitjans de pagament fets servir. Fins i tot quan la donació no sigui en efectiu, sinó mitjançant l’entrega de béns com accions, fons d’inversió o propietats, s’exigeix justificar l’origen dels fons i liquidar l’impost corresponent.

A més, les entitats financeres estan obligades a identificar i registrar qualsevol moviment sospitós. Per tant, qualsevol transacció no declarada degudament pot acabar registrada en una base de dades utilitzada per identificar patrons de comportament que indiquin conductes irregulars o possibles infraccions fiscals.

Com evitar problemes fiscals en transferències familiars

Per evitar problemes amb Hisenda, és essencial que els contribuents tinguin clares les obligacions relacionades amb les transferències i donacions entre familiars. Realitzar una transferència de diners o donar béns requereix complir certs requisits, com:

Formalitzar l’acord en un document públic que justifiqui l’origen dels fons.

Presentar la declaració de l’impost en els terminis establerts.

Complir amb aquests passos no només permet accedir a possibles bonificacions, sinó que també evita sancions i conflictes amb l’Agència Tributària.

En resum, les transferències bancàries entre familiars a Espanya, especialment entre pares i fills, estan subjectes a un estricte control per part d’Hisenda. Per evitar sancions i problemes fiscals, és fonamental declarar adequadament aquestes transaccions, justificar l’origen dels fons i complir amb les obligacions tributàries corresponents.

Es recomana als contribuents espanyols mantenir-se informats sobre la normativa vigent, buscar assessorament professional quan sigui necessari i actuar amb transparència en totes les operacions financeres familiars. D’aquesta manera, es podrà disfrutar dels beneficis de donar suport econòmicament als éssers estimats sense temor d’enfrontar conseqüències legals indesitjades.