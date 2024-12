Lleida ja respira per La Marató

Publicat per Laura García Redactora Segre REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques lleidatanes fa dies que estan bolcades en la 33 edició de La Marató de 3Cat, dedicada enguany a les malalties respiratòries, i que se celebrarà el diumenge 15 de desembre, dia en què també es desplegaran les seus telefòniques per rebre donatius. A més, es farà de forma simultània des de quatre punts diferents del territori, com el Parc Olímpic del Segre, de la Seu d’Urgell. El plató central serà al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, amb Albert Om, que donarà pas a la resta. A la Seu hi haurà els periodistes esportius Xavi Valls i Marta Bosch.

Segons el web de la iniciativa, a les comarques de Ponent i del Pirineu s’han organitzat prop de 400 activitats per a l’ocasió, entre caminades, xocolatades, recollides de productes, mercadillos, balls, tallers, xarrades o iniciatives esportives. I aniran en augment.

És la segona edició que es dedica a les patologies respiratòries després de la celebrada el 2003

A més, les propostes coincideixen amb les celebracions nadalenques, que ja han començat. Moltes ja s’han fet en els dos últims mesos, però d’altres es concentraran el mateix dia de La Marató i també n’hi ha de programades per a dates posteriors.

Precisament ahir se’n va fer una a Guissona, organitzada per l’Escola Ramon Faus, amb una carrera solidària a l’avinguda del President Lluís Companys. Hi van participar els 400 alumnes del centre i algunes famílies. És el segon any que se celebra aquesta carrera en benefici de La Marató i durant tota la setmana els alumnes han pogut dipositar els seus donatius en una bústia instal·lada per a l’ocasió. Fins demà estarà disponible a la recepció del centre. Després de la carrera, van poder gaudir d’un berenar a càrrec de l’AFA.

També es bolcaran amb La Marató les sis estacions d’esquí de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb un calendari d’activitats solidàries que s’iniciaran aquest dissabte i s’allargaran fins el 28 de desembre. Diumenge, Boí Taüll organitzarà una xocolatada a partir de les 9.30 hores. El proper dia 28, en Espot Esquí la festa començarà a les 12.00 hores amb una sessió del DJ Delattorre i a les 13.00 hores s’iniciarà una botifarrada popular. De manera simultània, Port Ainé organitzarà una activitat similar.

La Marató d’aquest any es dedica a unes patologies que cada vegada tenen més afectació entre la població per la contaminació i l’increment de l’esperança de vida. Les malalties respiratòries són les que afecten els pulmons, les vies aèries i el conjunt d’òrgans i teixits necessaris per a la respiració. A Catalunya, dos milions de persones conviuen actualment amb un problema de salut respiratòria i una de cada quatre persones mor per aquest causa: 10.000 persones cada any, 27 al dia, una cada hora.