Parra ja és la delegada de Cultura a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Montse Parra es va estrenar ahir com a nova directora dels serveis territorials a Lleida del departament de Cultura de la Generalitat. De fet, ja va mantenir una primera reunió de treball amb la delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, per repassar les prioritats en l’àmbit cultural a Ponent.

Parra va explicar a SEGRE que també es va reunir amb el fins ara delegat de Cultura en funcions, Albert Turull, per procedir al relleu en el càrrec. Turull era el responsable de Cultura a Lleida des del juliol del 2021. Parra –que compta amb estudis universitaris de Filologia Francesa– va haver de superar la setmana passada un examen de català per obtenir la titulació oficial de C1, un requisit imprescindible actualment per als càrrecs públics. Professora de llengua francesa a la UdL, va ser durant 16 anys regidora de la Paeria, la majoria també en l’àmbit de Cultura.