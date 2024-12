El peix i el marisc fresc serà un 20% més car aquest Nadal pels temporals marítims

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els majoristes de Mercabarna preveuen comercialitzar unes 100.000 tones de producte aquest Nadal, una xifra similar a la de l’any passat. Pel que fa als preus, després de dos anys d’alta inflació van lleugerament a la baixa tot i que el peix i el marisc fresc, un dels productes estrella, serà un 20% més car per culpa dels temporals marítims. Un altre clàssic d’aquestes festes com és el raïm també s’encarirà. Per contra, els cítrics, la pinya o els fruits vermells baixen força de preu. La carn i l’aviram mantindran preus estables. “Podem garantir que no faltarà de res i que els catalans podran triar i ajustar la cistella al seu pressupost”, ha destacat Jaume Flores, president dels majoristes de Mercabarna.

En la tradicional roda de premsa prèvia al Nadal, els majoristes han recomanat planificar els àpats, fer mercat i comprar producte de temporada per mantenir un pressupost ajustat.

També han recordat que molts productes es poden comprar frescos amb antelació per després congelar-los o envasar-los al buit sense perdre qualitat.

Peix i marisc

Els majoristes del peix estimen que comercialitzaran unes 6.500 tones de producte, un 70% fresc i la resta congelat. Una xifra lleugerament superior a la de l’any passat perquè enguany els comerços obriran els dilluns 23 i 30 de desembre.

Els temporals marítims tant al Mediterrani com a l’Atlàntic han fet que el preu del marisc i el peix fresc pugi un 20% aquest Nadal. Entre els productes que més s’han encarit destaquen el rap i el lluç. Per contra, baixen les escopinyes, les galeres, el llagostí, les nècores o el llamàntol blau.

Ángel Máñez, president del Gremi de Majoristes del Peix (GMP), destaca que per als pressupostos més ajustats el peix congelat i el de granja són una molt bona opció per la qualitat preu que ofereixen.

Fruites i hortalisses

Pel que fa a la fruites i hortalisses els majoristes distribuiran, com el Nadal passat, unes 90.000 tones de producte fresc amb preus lleugerament a la baixa. La taronja, per exemple, la fruita més venuda, serà un 10% més econòmica, i la mandarina clementina un 33%. També baixen de preu la pinya o la cirera contraestació.

Entre els que s’encareixen hi ha el raïm, que ja fa mesos que està en preus molts alts. Només la varietat de raïm blanc es podrà trobar per sota del preu del Nadal passat (-10%). També serà més car, un 36%, el caqui, producte molt afectat per la dana al País Valencià.

Carn i aviram

De carn se’n vendran unes 2.000 tones, un 5% més que el passat Nadal, amb preus similars. Pel que fa a l’aviram les vendes creixeran a l’entorn del 10% fins arribar a les 150 tones de producte.