Aliments de km0 i de qualitat, a escena a Preixana

Preixana s’engalana aquest cap de setmana per celebrar l’11a edició de la seua reconeguda fira De Prop, un esdeveniment que posa de relleu el producte local de qualitat i ofereix una àmplia varietat d’activitats per al gaudi de tota la família. Des del dissabte 14 fins el diumenge 15, els visitants podran degustar exquisits plats, participar en tallers gastronòmics, disfrutar d’actuacions musicals i molt més.

Una vintena d’expositors i activitats per a tots els gustos

El mercat De Prop comptarà amb la participació d’al voltant de 20 expositors, que oferiran una selecció de productes locals de primera qualitat. A més, s’han programat diverses activitats pensades per a l’entreteniment de grans i petits. Els més petits podran participar en "Els enigmes d’en Pius", un divertit joc d’orientació, o en la recerca del tradicional tió organitzada per l’AFA de l’escola local.

Per als amants de la gastronomia, el xef Santi Aubach, del restaurant L’Estoneta de Vilanova de Bellpuig, oferirà una demostració culinària que promet sorprendre els assistents. Així mateix, es presentarà el nou vi Pampalluga, elaborat en el prestigiós celler Antoni Giribet. Els visitants també podran disfrutar d’un deliciós vermut acompanyat per la música dels Jombolainers i Escorça, així com d’un esmorzar popular i un suculent dinar de cassola de tros.

Música i esport per complementar l’oferta

La música serà un altre dels atractius d’aquesta edició de De Prop, amb les actuacions de bandes emergents com Neo Dreams i Utopia. Per als més esportistes, es durà a terme la cinquena edició de la cursa i caminada Entre Cabanes, una iniciativa que combina l’exercici físic amb el gaudi de l’entorn natural de la zona.

La secretària d’Alimentació del DARPA, Rosa Cubel, serà l’encarregada d’inaugurar oficialment la fira, que s’estendrà durant tot el cap de setmana. S’espera que aquesta nova edició de De Prop superi l’èxit d’anteriors convocatòries i que Preixana es converteixi, una vegada més, en l’epicentre de la gastronomia i la cultura de la regió.

Un esdeveniment consolidat que impulsa l’economia local

La fira De Prop s’ha consolidat, al llarg de les seues onze edicions, com un dels esdeveniments més importants de la comarca. La seua aposta pels productes de proximitat i la seua variada oferta d’activitats han aconseguit atreure un públic cada vegada més nombrós i divers. A més del seu indubtable atractiu turístic, aquesta iniciativa suposa un important impuls per a l’economia local, en posar de relleu els productes autòctons i fomentar el consum de proximitat.

En un context en el qual cada vegada més persones busquen alternatives saludables i sostenibles, esdeveniments com De Prop adquireixen especial rellevància. La fira no només ofereix l’oportunitat de disfrutar d’una agradable jornada en família o amb amics, sinó que també contribueix a conscienciar sobre la importància de donar suport als productors locals i d’optar per un consum responsable i de qualitat.