Més entrades que sortides

El saldo migratori de les comarques lleidatanes amb l’exterior (la diferència entre immigracions i emigracions exteriors) va tornar a ser positiva l’any passat, ja que van venir de l’estranger gairebé el doble de les persones que se’n van anar a un altre país. Segons l’estadística publicada ahir per l’INE, un total de 7.687 residents a la província, dels quals vuit de cada deu tenien nacionalitat estrangera, se’n van anar a l’estranger el 2023, la qual cosa representa un augment del 19,8% respecte a un any abans. En el cas de Lleida ciutat, hi va haver 2.543 emigracions a altres països, un 57% més que el 2022. Per un altre costat, es va registrar un descens en el nombre d’immigracions amb destinació a Lleida, malgrat que aquesta xifra és gairebé el doble que les emigracions. Concretament, segons l’estadística de l’INE, van venir a les comarques lleidatanes 13.450 persones l’any passat, la qual cosa suposa un descens del 3,4%. A Lleida ciutat, van venir 4.895 persones, un 6% menys. Pel que fa als moviments interiors de població, segons l’INE, 7.984 persones van venir a les comarques lleidatanes procedents d’altres províncies, cosa que suposa un descens del 3%. En canvi, sí que va augmentar el número de població lleidatana que se’n va anar a una altra província, amb un 3,2%, fins a un total de 8.354. En el conjunt de l’Estat, el saldo migratori va ser el 2023, amb 642.296 persones, el segon més positiu de l’última dècada, només superat per 2022. Així, 1.250.991 persones procedents de l’estranger van establir la seua residència a Espanya mentre que 608.695 van decidir abandonar-la amb destinació a algun país estranger, un 14,4% més respecte al 2022.