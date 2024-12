Més de la meitat dels espanyols no té intenció de vacunar-se contra la grip, un màxim històric

Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons dades de l’Observatori de Vacunació Antigripal, la quantitat d’espanyols que no tenen intenció de vacunar-se contra la grip ha augmentat significativament, passant del 44% el 2021 a l’alarmant 55% el 2024, la qual cosa suposa un màxim històric. L’estudi també assenyala el preocupant 27% de majors de 60 anys que no s’immunitzaran aquest any.

Javier Castrodeza, cap del Servei de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario de Valladolid i Catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universidad de Valladolid, ha afirmat que aquests resultats reflecteixen la urgent necessitat de renovar els esforços de conscienciació sobre la importància de la vacunació antigripal com a eina crucial de salut pública.

L’estudi, realitzat per la consultora GAD3 amb el suport de CSL Sequirus, ha mostrat una disminució de la percepció sobre la importància de la prevenció davant la grip des de la pandèmia. El 2021, la meitat dels enquestats considerava la vacuna antigripal com "una eina de protecció vital" i tenia la intenció de vacunar-se, mentre que aquest any la xifra ha caigut al 43%.

Canvis en la percepció i motivacions per vacunar-se

La Doctora Camino Prada, Professora Associada de Medicina Preventiva i Salut Pública a la Universidad de Valladolid, ha assenyalat que la disminució de la percepció de la importància de la vacunació en la societat obliga a buscar enfocaments innovadors per augmentar la conscienciació i millorar les taxes de vacunació.

La investigació també ha analitzat les motivacions dels qui han decidit vacunar-se, destacant l’autoprotecció i protecció del seu entorn (62%), les recomanacions mèdiques (52%) i la coadministració de les vacunes contra la grip i la Covid-19 (8%). Tanmateix, la influència de les recomanacions mèdiques ha disminuït des del 61% registrat el 2021.

Barreres i falta d’informació sobre grups de risc

Entre les principals barreres per vacunar-se, un 61% esmenta la falta de recomanació o prescripció mèdica, mentre que un 49% considera la grip com una malaltia lleu. A més, un 10% ha afirmat que manca de confiança en l’eficàcia de la vacuna, i un 7% ha esmentat la falta d’informació sobre la mateixa.

Encara que el 93% dels enquestats ha reconegut les persones majors de 60 anys com a grup de risc, el reconeixement d’altres grups vulnerables ha disminuït, incloent persones amb afeccions respiratòries (30%), afeccions cardíaques (8%), diabetis (7%), dones embarassades (9%) i persones immunodeprimides (21%).

El paper dels mitjans de comunicació i els professionals de la salut

Un 27% de les persones va informar haver rebut informació sobre la campanya de vacunació contra la grip el 2024, el percentatge més alt registrat fins ara, i un 37% ha identificat la cobertura dels mitjans com la seua principal font d’informació sobre la vacunació, mentre que només un 22% ha citat al personal sanitari com la seua font, un rol que ha perdut protagonisme en els últims anys.

Pepe Martínez Olmos, professor de l’Escola Andalusa de Salut Pública (EASP), ha instat els professionals de la salut a involucrar-se activament en educar els pacients sobre els beneficis de la vacunació contra la grip, abordar els mites i advocar per taxes més altes de vacunació, especialment entre els majors de 60 anys, per ajudar a mitigar els riscos i protegir la salut de les seues comunitats.

El rebuig de la vacuna antigripal a Espanya ha assolit un màxim històric el 2024, amb un 55% de la població que no té intenció de vacunar-se, incloent un preocupant 27% de majors de 60 anys. La disminució de la percepció sobre la importància de la prevenció davant la grip des de la pandèmia, juntament amb la falta de recomanació mèdica i la baixa consciència sobre els grups de risc, són factors clau que contribueixen a aquesta situació.

És fonamental que els professionals de la salut i els mitjans de comunicació treballin en conjunt per augmentar la conscienciació sobre la importància de la vacunació antigripal, especialment entre els grups vulnerables. Només a través d’esforços renovats i enfocaments innovadors es podrà revertir aquesta tendència i millorar les taxes de vacunació a Espanya.