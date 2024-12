Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb els llums festius encesos i la nova pista de gel a ple rendiment, Mollerussa es prepara per disfrutar d’una agenda nadalenca atapeïda de múltiples propostes. Des del cor del Pla d’Urgell, Mollerussa dona la benvinguda a l’esperit nadalenc amb un variat programa d’activitats tradicionals, musicals i solidàries.

En l’àmbit més tradicional, el mercat de Santa Llúcia destaca com un dels esdeveniments més esperats. Aquest mercat nadalenc, organitzat per la Cambra de Comerç i la Fira de Mollerussa, tindrà lloc a les zones del mercat habitual de la localitat. A més, els amants del teatre podran disfrutar dels clàssics Pastorets, que es representaran en el Teatre L’Amistat els dies 21 i 22 de desembre.

Però si hi ha una activitat que reflecteix el genuí accent mollerussenc, aquesta és sens dubte la cursa de l’Indiot. Aquesta peculiar carrera, que celebra la 41a edició, tindrà lloc el 26 de desembre al carrer Ferrer i Busquets. Un altre esdeveniment singular és el concurs de vestits de paper, que assoleix la seua 60a edició i se celebrarà el dia 14 al Teatre L’Amistat.

Música, solidaritat i activitats per a joves

La música serà un altre dels pilars de la programació nadalenca a Mollerussa. L’Escola Municipal de Música oferirà diversos concerts, com el de Nadal dels cors de Sensibilització (17 de desembre), l’audició d’adults (18 de desembre) o el concert de l’Aula de música moderna i combos (19 de desembre). A més, hi haurà diverses sessions de ball a la sala de L’Amistat, amb orquestres com Coral, Jalaysa, Pep i M. José o Banda Sonora.

La solidaritat també tindrà el seu espai a l’agenda nadalenca mollerussenca. El diumenge 15 de desembre se celebraran diversos actes emmarcats a La Marató de TV3, que aquest any es dedica a les malalties minoritàries. A la plaça de l’Ajuntament hi haurà un esmorzar popular, actuacions de ball de bastons, bingo musical i activitats relacionades amb els escacs, entre altres propostes.

Els joves de Mollerussa també podran disfrutar d’activitats pensades especialment per a ells. Del 23 de desembre al 3 de gener, l’Oficina Jove del Pla d’Urgell acollirà l’Hivern Jove, amb horari de 10 a 13:30 hores. Una bona oportunitat perquè els adolescents i joves de la localitat aprofitin el seu temps lliure durant les vacances escolars.

Espectacles infantils, contes i teatre

Els més petits també tindran el seu espai en la programació nadalenca de Mollerussa. El dijous 19 de desembre, la Biblioteca comarcal Jaume Vila ha organitzat l’espectacle infantil Carretades de contes de Nadal, a càrrec de La Guilla Teatre-Butai Produccions. Serà en el Centre Cultural i l’entrada és gratuïta, encara que les places són limitades.

El teatre per a adults arribarà de la mà d’El Rovell, que ha programat l’obra La causa per al dissabte 28 de desembre en el Teatre L’Amistat. El preu de les entrades és de 8 euros per als socis i 12 euros per als no socis.

Tradicions nadalenques: de L’Home dels Nassos als Reis Mags

No faltaran a Mollerussa algunes de les tradicions més arrelades del Nadal a Catalunya. El dimarts 31 de desembre, l’entitat local Arreu organitza Surt a buscar L’Home dels Nassos!, una activitat que convida a buscar pels carrers i places de la localitat aquest mític personatge.

Ja al gener, els nens i nenes de Mollerussa podran entregar les cartes als patges reals Gregori i Isidori, que seran el diumenge 29 de desembre al Teatre L’Amistat. I el gran dia arribarà el 5 de gener, amb l’esperada Cavalcada de Reis. Ses Majestats d’Orient arribaran a la plaça de l’Estació per repartir il·lusió i regals entre els més petits.