Mollerussa celebra els 60 anys de l’emblemàtic Concurs de Vestits de Paper

El concurs de Vestits de Paper de Mollerussa celebra dissabte a la nit (22.00 h) la 60a edició al Teatre L’Amistat. El certamen comptarà amb un total de 51 participants procedents de diversos punts del territori català, com el Baix Ebre, el Montsià, el Penedès i el Vallès Occidental, entre altres, així com d’altres regions d’Espanya, com Galícia i País Basc.

El concurs està dividit en tres categories: Moda Actual, amb 25 candidatures; Fantasia, amb 16 participants; i Època, amb una desena de propostes. La naturalesa i el canvi climàtic són dos dels temes que han inspirat part de les creacions d’aquest any, a través de dissenys, que pretenen promoure la reflexió sobre aquestes qüestions d’actualitat.

A més, es pot destacar el premi Emergent’s, que impulsa el talent jove i al qual opten vestits confeccionats per 18 creadors menors de 30 anys. Aquesta iniciativa busca fomentar la creativitat i la innovació entre les noves generacions de dissenyadors.

Una gala amb repàs històric i actuació musical

La gala, conduïda per la periodista de TV3 Ariadna Oltra, farà un repàs dels 60 anys d’història del concurs, posant de relleu la seua trajectòria i la seua importància en l’àmbit de la moda i el disseny. A més, s’ha previst l’actuació musical de Raquel Parrondo, que amenitzarà la vetllada amb el seu talent.

Mercats nadalencs a Mollerussa i Tàrrega

Paral·lelament al concurs, aquest cap de setmana obren les seues portes els mercats nadalencs de Mollerussa, ubicat al pavelló de la Fira, i Tàrrega, repartit en diversos carrers i places del centre de la ciutat, que també acollirà la Fira dels Artistes. D’aquesta manera, aquestes capitals se sumen a altres municipis lleidatans que ja van inaugurar els seus mercats en els passats dies, com el de Lleida, que s’allargarà fins el 5 de gener.

Els concursos de moda i disseny, com el de Vestits de Paper de Mollerussa, exerceixen un paper fonamental en la promoció i el reconeixement del talent creatiu. Aquests esdeveniments no només brinden una plataforma perquè els dissenyadors emergents mostrin les seues propostes, sinó que també contribueixen a la difusió de noves tendències i a la reflexió sobre temes d’actualitat a través de la moda.

A més, aquests certàmens fomenten l’intercanvi cultural i la diversitat, en reunir participants procedents de diferents regions i contextos. D’aquesta manera, s’enriqueix el panorama creatiu i es promou la innovació al sector.