Sisè festival Fum Fum Fum de teatre a Lleida

El Festival Fum Fum Fum de teatre familiar, social i comunitari de Lleida arriba a la sisena edició i amplia la programació més enllà del barri de Mangraners, arribant al Barri Antic. Del 19 al 29 de desembre, vuit companyies oferiran un total de tretze funcions a l’Institut Escola de Mangraners, a l’Antic Cinema Goya i, com a novetat, al Barri Antic, on es programarà un espectacle amb la col·laboració del grup de teatre del barri coordinat pel col·lectiu Instantropia. El regidor Xavier Blanco, juntament amb el director artístic del festival, Ramon Molins, van presentar ahir la programació i van destacar la voluntat de “consolidar aquesta oferta cultural teatral de Nadal oberta a tota la ciutadania”. Teatre Mòbil, Campi qui Pugui, Festuc, Magraners a Escena, Cacauet Teatre, Farrés Brothers la Volpinex i Zum-Zum Teatre són les companyies que hi participen.