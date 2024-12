La solidaritat envaeix l'Eix

Publicat per L. BERENGUER Verificat per Creat: Actualitzat:

Una cadena humana formada per 650 alumnes del Col·legi Sagrada Família de Lleida, juntament amb un centenar més de persones entre treballadors del centre i familiars, va ocupar ahir l’Eix Comercial de la ciutat per una bona causa: impulsar una donació massiva al Banc dels Aliments. Sota el lema Encadena-t’hi, en la iniciativa van participar tots els alumnes entre l’etapa de guarderia i l’ESO. A mig matí, els aliments sortien dels voltants de l’escola i, a través d’aquesta cadena humana, arribaven de manera ininterrompuda fins a l’església de Sant Joan, on eren recollits pel Banc dels Aliments. Mitjançant l’acció, es van dipositar gairebé 1.000 quilos de productes de primera necessitat.

Teresa Farré, directora del Banc dels Aliments de Lleida, va valorar molt positivament aquesta iniciativa: “Els nostres voluntaris estan molt satisfets, hem aconseguit omplir dos banyeres, d’uns 450 quilos cada una”, va assegurar a SEGRE. A part de les aportacions dels alumnes, les seues famílies i del personal del centre, establiments de l’Associació de Comerciants del carrer Democràcia i altres negocis de la zona també van col·laborar amb la iniciativa. Per a això, diversos alumnes de tercer d’ESO van visitar prèviament els locals per fer difusió del projecte. Aquells que van optar per unir-s’hi van habilitar unes caixes perquè els clients dipositessin els seus productes, que també van ser entregats al Banc.

Segons la directora titular del Col·legi Sagrada Família, Cristina Masamunt, fa uns deu anys que el centre porta a terme campanyes solidàries d’aquest tipus “amb l’objectiu de conscienciar els alumnes del valor i la importància d’ajudar els altres”, va apuntar. El centre va programar diverses activitats per fomentar la participació durant tot aquest mes de desembre.