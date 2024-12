Isak Andic, de Mango, mor en un accident a Collbató

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresari Isak Andic, fundador, propietari i actual president no executiu de la cadena de moda Mango, de 71 anys, va morir ahir al caure al buit des d’una altura d’uns 150 metres quan feia una excursió amb diversos membres de la seua família a prop de les coves de Collbató, a Barcelona. Segons van confirmar fonts de la companyia, l’empresari, que anava acompanyat del seu fill i de la seua dona, va relliscar en un dels senders i va caure per un barranc des d’una gran altura, en una zona pròxima a aquestes coves, que formen part del conjunt de la muntanya de Montserrat. La inesperada notícia va suscitar des del primer moment desenes de reaccions de condolences per part del món polític i econòmic espanyol, ja que Andic era tot un referent empresarial i artífex de la creació d’un gegant de la moda.

El fundador de Mango va nàixer emprenedor, amb una carrera que va arrancar amb la seua primera botiga el 1984, al passeig de Gràcia de Barcelona, fins a situar-se entre les grans del món de la moda, amb 2.743 botigues en més de 115 mercats.

Isak Andik Ermay –màxim accionista de la cadena de moda Mango i actualment president no executiu– va nàixer el 1953 a Istanbul (Turquia), en el si d’una família jueva d’origen sefardita, i es va traslladar a Catalunya als 14 anys, on va començar a desenvolupar la seua capacitat innata per al comerç.

Als 17 anys ja venia roba i calçat pels mercadillos i més tard va obrir diverses botigues de roba texana i va fer incursions en la moda de temporada. Quaranta anys després d’obrir aquella primera botiga, Andic se situava al lloc número 5 de la llista Forbes de les fortunes més grans d’Espanya, amb un patrimoni de 4.500 milions d’euros.

En aquestes dècades Andic va saber situar Mango com a segon major grup espanyol de distribució de moda, al darrere d’Inditex, i actualment la companyia està immersa en un ambiciós pla d’expansió en mercats com els EUA.