Els 14 canals que desapareixen de Movistar Plus+ el 2025

En un comunicat recent, AMC Networks International, el proveïdor independent més gran de televisió temàtica a Espanya, ha lamentat que per raons alienes al seu control, els abonats de Movistar Plus+ perdran accés a 14 dels seus canals més populars a partir de l’1 de gener de 2025. Aquesta notícia suposa un dur cop per als amants del cine, la gastronomia, els documentals i l’entreteniment familiar en general.

Entre els canals afectats es troben alguns dels més vistos a Espanya, com a Canal Hollywood, líder en cine; Canal Cuina, amb més del 90% de la seua programació produïda al país; i Canal Història, referent en documentals que ha registrat un increment del 16% d’espectadors aquest any. A més, desapareixeran altres canals temàtics especialitzats en terror (DARK), cine alternatiu i independent (Sundance TV), true crime (AMC Crime), contingut familiar i infantil (EnFamilia), estil de vida i llar (Decasa), documentals d’alta qualitat (Odissea), viatges (Bon Viatge!), cine espanyol (Som), entreteniment variat (AMCBreak) i cine d’acció (XTRM).

Alternatives per als espectadors

AMC Networks ha volgut tranquil·litzar als seus fidels seguidors, assegurant que els seus canals continuaran estant disponibles en altres plataformes i operadors com Vodafone, Orange, Digi, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, R, MasMovil, Avatel, Telecable, Virgin, Tivify i fins 200 operadors de cable tradicional. A més, existeix l’opció de contractar el paquet de 14 canals a través de Amazon Prime Video per un preu de 3,99 €/mes, amb un període de prova gratuït de 30 dies.

Canvis a Movistar Plus+

Per als clients de Movistar Plus+, aquest canvi suposa una modificació dràstica en el servei, ja que no sembla que els canals vagin a ser substituïts per altres de nous, almenys de moment. La companyia podria oferir més detalls sobre possibles compensacions en les properes setmanes.

Malgrat la reducció en l’oferta de continguts, Movistar Plus+ ha confirmat que mantindrà el seu preu actual de 9,99 euros al mes. Això podria generar cert descontentament entre els usuaris, que veuran minvada la varietat de canals sense un ajustament en la tarifa.

Impacte al mercat televisiu espanyol

La sortida dels canals d’AMC Networks de Movistar Plus+ podria tenir un impacte significatiu en el panorama televisiu espanyol. Molts espectadors podrien plantejar-se canviar d’operador per continuar gaudint dels seus continguts favorits, la qual cosa beneficiaria companyies com Orange o Vodafone.

D’altra banda, aquest moviment podria obrir la porta a nous acords i aliances entre operadors i proveïdors de contingut, a fi d’oferir paquets atractius i competitius als usuaris. El mercat de la televisió de pagament a Espanya es troba en constant evolució, i aquest canvi és un clar exemple d’això.

La desaparició de 14 canals populars d’AMC Networks a Movistar Plus+ a partir de l’1 de gener de 2025 suposa un important canvi en l’oferta televisiva espanyola. Encara que els espectadors podran continuar gaudint d’aquests continguts en altres plataformes i operadors, molts es veuran obligats a buscar alternatives o a plantejar-se un canvi de companyia. Aquest moviment podria tenir conseqüències significatives al mercat televisiu nacional, generant noves dinàmiques i acords entre els principals actors del sector.