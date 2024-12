La moneda d’1 euro que en pot valer 700: descobreix per què

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En el fascinant món de la numismàtica, una simple moneda pot assolir un valor extraordinari a causa de la seua antiguitat, errors de fabricació o peculiaritats en la seua encunyació. Aquest és el cas d’una moneda d’1 euro encunyada a França el 1999, que actualment s’està venent en subhastes i pàgines especialitzades a partir de 700 euros.

La posada en circulació d’aquesta moneda va coincidir amb els primers dies de l’euro com a divisa comuna per als països de la Unió Europea. Durant aquest període de transició, les monedes d’euro van començar a conviure amb les monedes locals, com els francs francesos, fins l’1 de gener de 2002, data en la qual l’euro va guanyar més protagonisme. A Espanya, per exemple, el 30 de juny de 2021 va marcar el final del termini per canviar pessetes per euros.

La importància de l’any d’encunyació

L’alt valor d’aquesta moneda d’1 euro es deu principalment a l’any en què va ser fabricada i posada en circulació. El 1999 va ser un any clau per a l’euro, ja que va marcar l’inici de la seua presència als països membres de la Unió Europea. Aquestes primeres monedes es consideren peces històriques i són molt cobejades pels col·leccionistes.

A més de l’any d’encunyació, els experts en numismàtica també fan atenció a possibles defectes de fabricació o problemes en l’encunyació. Aquestes peculiaritats poden incrementar significativament el valor d’una moneda, fins i tot si el seu valor facial és aparentment sota.

La numismàtica, definida per la Real Academia Española com la "ciència que estudia les monedes i medalles, especialment les antigues", ha captat l’interès dels col·leccionistes durant segles. Com més antiga sigui una moneda, major serà el seu valor al mercat numismàtic. A més, els experts busquen defectes de fàbrica o problemes d’encunyació que puguin convertir una moneda aparentment comuna en una peça única i valuosa.

En subhastes de tot el món|tothom, es paguen sumes considerables per monedes que a simple vista poden semblar insignificants. Per exemple, una moneda d’un cèntim amb un error d’encunyació pot assolir un valor de quatre xifres per als col·leccionistes més apassionats.

La introducció de l’euro com a moneda comuna a la Unió Europea va ser una fita històrica que va marcar l’inici d’una de nova era econòmica i financera. Les primeres monedes d’euro encunyades el 1999 són testimoni d’aquest moment transcendental i desperten un gran interès entre els col·leccionistes i aficionats a la numismàtica.

