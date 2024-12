Solidaritat a ple pulmó: Lleida participa amb més de 400 activitats a La Marató

Lleida ■ El Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) es va convertir un any més en el centre operatiu en què voluntaris atenien les trucades per recollir donatius, que es poden fer per telèfon, al web de La Marató o per transferència bancàr ... - LAIA PEDRÓS

La solidaritat i l’altruisme van tornar a brillar ahir amb més força que mai per a La Marató, que aquest any es va centrar la investigació de malalties respiratòries i que al tancament d’aquesta edició ja portava recaptats més de 5,1 milions d’euros. Una jornada en la qual les comarques de Lleida es van bolcar del tot amb més de 400 activitats per tot el territori, de les quals algunes es van celebrar ahir i altres al llarg de la setmana passada.

A Lleida, la Universitat de Lleida es va convertir en el centre neuràlgic per rebre donatius, amb desenes de voluntaris i representants polítics i d’entitats de tota la província atenent trucades per recaptar diners que serviran per finançar la investigació i cura d’aquestes malalties. Malgrat que ahir va acabar, les donacions es podran continuar fent a través del telèfon 900 21 50 50, pel web de La Marató o mitjançant transferència bancària o Bizum. A la capital també hi va haver la Pujada a la Seu Vella (vegeu la pàgina 39), un bingo i una sessió de zumba a Pardinyes, entre altres activitats.

La Seu d’Urgell també va ser un dels escenaris lleidatans de La Marató, ja que va ser dels municipis en els quals TV3 va habilitar un plató amb els periodistes esportius Xavi Valls i Marta Bosch, on van fer xarrades i entrevistes. A Mollerussa, la jornada solidària va comptar amb la participació d’un gran nombre d’entitats i associacions locals com la Colla del 74, que va portar a terme un esmorzar popular; l’ampa del col·legi El Carme, que van vendre llibres i joguets. A Tàrrega es van recaptar 5.161,66 euros i hi va haver una caminada i esmorzar popular, una gran gimcana en la qual van participar una quinzena d’entitats locals i una exhibició de balls i coreografies d’escoles i clubs de ball de la ciutat a l’Espai MerCAT.