El 31% dels espanyols té pensat fer compres de segona mà aquest Nadal, segons Cetelem

El Nadal és una època de regals i celebracions, però també de despeses elevades. Tanmateix, cada vegada més espanyols opten per una alternativa més econòmica i sostenible: les compres de segona mà. Segons l’últim informe de l’Observatori Cetelem, el 31% dels consumidors a Espanya té pensat adquirir productes utilitzats o recondicionats durant aquestes festes.

Però hi ha un grup que destaca especialment en aquesta tendència: els joves d’entre 18 i 24 anys. Gairebé la meitat d’ells (un 48%) s’inclina per aquesta opció, molt per sobre de la mitjana nacional. El motiu? Estalviar diners sense renunciar als capricis nadalencs.

Els productes més buscats de segona mà

Què és el que més compren els espanyols al mercat de segona mà per Nadal? Segons Cetelem, els llibres encapçalen la llista amb un 44,1% de les mencions, seguits de prop pels joguets (34,7%) i els articles de moda (24,4%). Tampoc no es queden enrere la tecnologia (19,9%), el calçat i els complements (13,8%) o els smartphones (12,9%).

Curiosament, les preferències varien segons l’edat. Mentre que els majors de 65 anys es decanten clarament pels llibres (75%), els consumidors d’entre 35 i 39 anys aposten més pels joguets (47%). En com a la moda, els qui més la demanden són els que tenen entre 60 i 64 anys (37,5%).

Internet, el canal preferit per comprar de segona mà

A l’hora d’adquirir productes utilitzats o recondicionats, Internet és l’opció favorita per a 3 de cada 4 espanyols (74,6%). Les botigues online especialitzades i els marketplaces com eBay o Wallapop s’han convertit en el gran basar nadalenc per als caçadors de gangues.

No obstant, el comerç tradicional no ha dit la seua última paraula. Un gens menyspreable 47,3% afirma preferir comprar de segona mà en botigues físiques. Els majors de 65 anys són els més fidels a aquest format, mentre que els consumidors de 50 a 54 anys s’inclinen més per les compres online.

Per què alguns espanyols rebutgen els regals de segona mà?

Malgrat l’auge del mercat de segona mà, encara hi ha espanyols reticents a aquesta tendència. De fet, 7 de cada 10 declaren que no compraran productes utilitzats aquest nadal. Les raons són variades: un 34% no contempla regalar articles de segona mà, un 32% no es fia de la seua qualitat o garantia i un 22% no li agrada utilitzar objectes prèviament utilitzats per d’altres.

La segona mà, un mercat a l’alça a Espanya

Més enllà de la campanya nadalenca, el cert és que el mercat de segona mà no para de créixer a Espanya. Segons un recent estudi de la plataforma Milanuncios, va facturar més de 1.600 milions d’euros el 2022, un 23% més que l’any anterior. I tot apunta que la tendència seguirà a l’alça als pròxims exercicis.

Són diverses les raons que expliquen aquest boom: des de la consciència mediambiental més gran i l’auge de l’economia circular fins la necessitat d’estalviar en temps de crisi i inflació. Comprar de segona mà ja no està mal vist, sinó que s’ha convertit en una opció smart per a consumidors de totes les edats.

En definitiva, les dades de l’Observatori Cetelem confirmen que els espanyols, i especialment els joves, cada vegada n’aposten més per les compres nadalenques de segona mà. Llibres, joguets i moda són els productes més buscats, principalment a través d’Internet. Una tendència a l’alça que reflecteix els nous hàbits de consum: més estalviadors, sostenibles i digitals.