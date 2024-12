El 77% de les persones més grans de 55 anys creu que no hi ha una edat concreta per deixar de conduir

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un nou estudi revela que la gran majoria de les persones majors de 55 anys a Espanya considera que no existeix una edat específica a partir de la qual s’és massa gran per conduir. Segons els resultats del 'V Barómetro del Consumidor Sénior' 2024, realitzat pel Centre d’Investigació Ageingnomics de Fundació MAPFRE en col·laboració amb Google, el 77% dels enquestats creu que les limitacions per conduir s’han d’establir en funció d’altres factors, com la salut i els reflexos de cada individu.

La investigació, que va comptar amb la participació de 2.259 persones, mostra que el 61% dels majors de 55 anys afirma conduir almenys una vegada a la setmana, encara que aquesta freqüència disminueix significativament a partir dels 70 anys. A més, la majoria dels enquestats considera que algú és gran a partir dels 74 anys, malgrat que creuen que la societat fixa aquell moment en els 67 anys. L’estudi també revela que un de cada tres persones de 55 a 59 anys s’ha sentit discriminat per la seua edat.

Vida laboral i hàbits saludables dels majors de 55 anys

Quant a la vida laboral, el 15% dels majors de 55 anys estaria disposat a allargar la seua vida professional més enllà dels 65 anys. Així mateix, un 38% dels sèniors en actiu i un 25% dels ja jubilats desitjaria poder compaginar feina i pensió. L’estudi també destaca que la majoria dels enquestats cuida la seua alimentació (80%), respecta les hores de son (59%), realitza exercici físic (58%) i se sotmet a revisions mèdiques preventives (53%), sent aquestes actituds més freqüents a partir dels 65 anys.

Relacions íntimes i preferències d’habitatge dels majors de 55 anys

L’informe assenyala que el 84% dels sèniors amb parella reconeix estar enamorats de la seua, mentre que el 63% admet que el sexe és important per mantenir una bona qualitat de vida. Gairebé la meitat (48%) afirma estar satisfet amb la seua vida sexual. Quant a les preferències d’habitatge, el 54% no estaria disposat a abandonar la seua casa, mentre que el 18% preveu la possibilitat de viure en una residència.

Ús d’internet entre els majors de 55 anys a Espanya

L’ús d’internet entre les persones majors de 55 anys a Espanya ha experimentat un notable creixement en els últims anys. Segons el 'V Barómetro del Consumidor Sénior' 2024, respecte a 2023, un 27% més de persones entre 74 i 85 anys utilitza internet de forma diària. Entre les activitats més comunes realitzades en línia per aquest grup d’edat es troben les consultes bancàries (85%), les compres (76%), la participació en xarxes socials (65%) i la realització de cursos (52%). Aquestes dades reflecteixen la creixent adaptació dels més grans a les noves tecnologies i el seu interès per mantenir-se actius i connectats en l’era digital.