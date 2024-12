Més de 6 milions per a La Marató

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El marcador final de La Marató de 3Cat per a les malalties respiratòries va arribar als 6.434.613 euros. La 33 edició de diumenge va oferir més de 17 hores de programació en directe per ràdio, televisió i canals digitals. Els equips d’investigació que treballen en l’àmbit d’aquestes patologies podran optar als fons recaptats a través de la convocatòria d’ajuts que s’obrirà durant el primer trimestre del 2025. Fins ara, La Marató ha recaptat més de 253 milions d’euros i ha finançat 1.048 projectes d’investigació desenvolupats per 1.762 equips, que han implicat 10.900 investigadors.

A les comarques lleidatanes es van portar a terme més de 400 activitats sota el lema A ple pulmó. A Rosselló, dissabte es va celebrar un programa d’actes dedicats a La Marató que va aconseguir recaptar 10.735 euros. La jornada va començar amb el tradicional mercadillo d’associacions a l’avinguda Guillem de Rosselló, on també es va fer una masterclass de zumba. A continuació, es va portar a terme un dinar popular i, a la tarda, hi va haver ball de sardanes a càrrec de la Colla Purpurina, i de sevillanes. També es va fer un sorteig amb més de 200 regals. Així mateix, entitats i centres educatius de Guissona van unir forces per organitzar activitats solidàries amb les quals han recaptat 7.792,99 euros. Diumenge hi va haver diferents espectacles, una cercavila, balls, gastronomia i activitats de sensibilització. A la Vall Fosca, les activitats van recaptar 5.000 euros i a la Pobla de Segur, 2.295,80 euros. També es van afegir a la iniciativa amb diverses propostes Aitona, Almatret, Torregrossa, Castelló de Farfanya i Castelldans, entre altres municipis.