De què es moren els habitants de Lleida?

Les dos causes de mort més habituals a la demarcació de Lleida són, segons els registres de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), les malalties de tipus circulatori i els tumors, que fa anys que provoquen més d’un miler de morts a l’any. Predominen les primeres amb 1.119 òbits el 2022 (últim any amb dades) davant els 1.059 de les segones, encara que aquesta relació va camí de canviar, atès que la prevalença de les malalties circulatòries com a causa de defunció a Lleida es troba en retrocés després d’una reducció de més de vint punts durant les últimes quatre dècades, mentre els tumors es mantenen en volums similars als de llavors, quan ja superaven el miler.

Si es deixa al marge la presència més important de les patologies de caràcter infecciós durant els últims anys, bàsicament com a conseqüència de la pandèmia, el tercer bloc de malalties d’efectes més mortífers és el de les respiratòries, que es manté al voltant de les 450 anuals. Així mateix, crida l’atenció l’increment dels finats per patologies de tipus nerviós, que gairebé s’han duplicat en aquestes quatre dècades al passar de 143 a 237 casos a l’any, entre altres causes per l’envelliment de la població.

Cau la taxa de mortalitat

La taxa de mortalitat ha caigut a la demarcació de Lleida als nivells més baixos de les últimes quatre dècades, segons indiquen els registres de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que situen aquest indicador clarament per sota dels 10 morts per cada mil habitants, gairebé dos punts per sota del que es va donar durant la pandèmia.