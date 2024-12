Dècims de la grossa compartits: "No s’aconsella que una sola persona cobri el premi i el reparteixi", alerten els experts

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge 22 de desembre, milions d’espanyols esperen amb esperança el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal. Els somnis de fer-se milionari de la nit al dia inunden les ments dels jugadors, però és important recordar que, si la sort ens somriu, el fisc també serà present per reclamar la seua part.

La tributació dels premis de la Loteria de Nadal

Segons explica Victoria Gutiérrez Duarte, professora del departament d’Economia i Empresa de la Universitat Europea, la normativa actual estableix que els primers 40.000 euros dels premis de loteria estan exempts d’impostos. Tanmateix, qualsevol quantitat que superi aquest llindar està subjecta a un impost del 20%.

"Si ens toqués la grossa, dels 400.000€ hauríem de descomptar els primers 40.000€ i aplicar el 20% als 360.000€ restants. Això significa que hauríem de pagar a Hisenda 72.000€ i percebríem 328.000€", detalla l’experta. En el cas del segon premi, de 125.000€, el guanyador cobraria 108.000€ després de pagar 17.000€ en impostos. I pel tercer premi, de 50.000€, caldria abonar 2.000€ al fisc, quedant-se amb 48.000€.

Dècims compartits: identificació de participants i repartiment

Quan es comparteixen dècims entre familiars, amics o companys de feina, és fonamental identificar a tots els participants i el percentatge que juga cadascú. D’aquesta forma, l’entitat pagadora podrà informar correctament l’Administració Tributària.

"L’ideal és que tots els participants vagin junts a cobrar el premi perquè cada un rebi la seua part corresponent en aquell moment", aconsella Gutiérrez Duarte. "Si una sola persona s’encarrega de cobrar i repartir els diners, Hisenda podria considerar-ho una donació, obligant a tributar per aquestes quantitats en el

Impost sobre Successions i Donacions.

En cas que només una persona pugui anar a cobrar el premi, haurà d’identificar tots els participants mitjançant un document acreditatiu que inclogui una còpia del dècim per ambdues cares, consignant que pertany al Sorteig de la Loteria de Nadal del 22 de desembre de 2024. A més, tots els participants han de firmar i fer constar el seu percentatge de participació.

Premis menors: exempts de tributació

Els premis menors, com els quarts, els cinquens, la menudalla o els reintegraments, en no superar els 40.000€, estan exempts de tributar. Això suposa un alleujament per a aquells afortunats que, encara que no es facin milionaris, puguin disfrutar d’un petit pessic sense preocupar-se pel fisc.

En resum, encara que la il·lusió pel Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal sigui gran, és crucial tenir en compte les obligacions fiscals si ens toca un premi superior a 40.000€. Identificar correctament els participants en dècims compartits i anar junts a cobrar el premi són aspectes clau per evitar problemes amb Hisenda.

Com a consell final, si la sort ens somriu, el més recomanable és buscar assessorament d’un expert fiscal per gestionar adequadament els nostres guanys i complir totes les obligacions tributàries. D’aquesta forma, podrem disfrutar plenament del nostre premi sense sobresalts.