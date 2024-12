Els Reis d'Orient ja tenen la seua cort

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Melcior, Gaspar i Baltasar ja tenen els noms dels 51 membres de la seua cort a Lleida, formada per nens i nenes d’entre 8 i 13 anys, que els acompanyaran el proper 5 de gener en la tradicional cavalcada per la ciutat. Els elegits es van donar a conèixer ahir mitjançant un sorteig celebrat a la sala Alfred Perenya. A l’acte van acudir petits i grans.

La convocatòria va rebre un total de 125 sol·licituds, una xifra inferior a la de l’any passat, quan s’hi van presentar més de 200 i en què es van adjudicar una seixantena de places. Els 51 ajudants d’aquesta edició es repartiran aleatòriament en quatre carrosses: la de les Barques, la dels Avions, la del Tren i la dels Dormilegues.

Ahir també es van escollir els noms que formaran part d’una llista de reserva, en cas que es produeixi alguna baixa. Les persones elegides rebran un correu de la regidoria de Festes de la Paeria. Val a recordar que, a causa de les obres a la rambla Ferran, caldrà fer canvis en el recorregut, novetats que s’anunciaran la setmana que ve.

En un altre ordre de les coses, ahir els nens i nenes ingressats a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) van rebre una visita molt especial: la dels elfs del Nadal. Aquests éssers màgics es van enfilar per les parets del centre hospitalari i es van colar per les seues finestres per entregar regals els petits pacients.