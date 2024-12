La Grossa de Cap d'Any 2024: premis, data i horari

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper 31 de desembre, just a les portes d'un nou any, se celebrarà el tradicional sorteig de La Grossa de Cap d'Any, organitzat per Loteries de Catalunya. Aquest esdeveniment, que s'ha convertit en tot un clàssic nadalenc, repartirà milions d'euros en premis per tot el territori català.

Cinc grans premis en joc

La Grossa de Cap d'Any 2024 comptarà amb cinc categories de premis. El més esperat de tots és el primer premi, conegut popularment com "La Grossa", que està dotat amb la increïble xifra de 200.000 euros per butlleta. El segon premi no es queda enrere, ja que repartirà 65.000 euros, mentre que el tercer ascendeix a 30.000 euros.

Però les opcions de convertir-se en un milionari no acaben aquí. Els dos quarts premis atorgaran 10.000 euros cadascun, i els tres cinquens premis repartiran 5.000 euros per butlleta.

Horari

El sorteig tindrà lloc el dimarts 31 de desembre, però la data exacta en què es cantaran els números guanyadors encara no ha estat revelada per Loteries de Catalunya.

On es compra La Grossa de Cap d'Any

Els bitllets de La Grossa de Cap d'Any 2024 es poden adquirir de diverses maneres:

Punts de venda físics: La xarxa comercial de Loteries de Catalunya inclou botigues, estancs i quioscos.

La xarxa comercial de Loteries de Catalunya inclou botigues, estancs i quioscos. Terminals electrònics: Aquests permeten imprimir bitllets amb el número que s'elegeixi.

Aquests permeten imprimir bitllets amb el número que s'elegeixi. Canals digitals: També es poden comprar a través del web i l’aplicació oficial de Loteries de Catalunya.

També es poden comprar a través del web i l’aplicació oficial de Loteries de Catalunya. Supermercats i distribuïdors associats: Altres punts complementaris on pots adquirir bitllets

El preu de la butlleta

Per participar en el sorteig de La Grossa de Cap d'Any 2023, els jugadors hauran d'adquirir una butlleta al preu de 10 euros. Cal destacar que, en els primers anys de vida d'aquesta loteria, el cost era de només 5 euros, però amb el pas del temps s'ha anat incrementant fins a arribar a la xifra actual.

Aquest augment en el preu ha tingut una repercussió directa en els premis repartits. En els inicis, el primer premi atorgava 100.000 euros per butlleta, mentre que ara la xifra s'ha duplicat fins als 200.000 euros. Una evolució que demostra el creixement i la consolidació d'aquest sorteig.

Com es cobren els premis?



Els premis es poden cobrar als punts de venda autoritzats, segons els imports. Els premis de fins a 120 euros es poden cobrar en efectiu al punt de venda. Premis fins a 1.999 euros també es poden cobrar al punt de venda, a discreció de l’agent. Els premis superiors a 50 € es poden gestionar en entitats financeres associades. Tots els premis, independentment de l’import, es poden cobrar a l’oficina de Loteries de Catalunya. S'ha de presentar el bitllet original per fer efectiu el cobrament i els premis caduquen als 90 dies.

La imatge de La Grossa: un homenatge a Roser Arenas

El símbol inconfusible de La Grossa de Cap d'Any és un capgròs inspirat en la figura de Roser Arenas, qui va exercir com a jutge de pau al municipi d'Alella entre els anys 1998 i 2007. Aquest capgròs, creat el 1986, imita la fesomia d'Arenas, que va morir a finals d'agost del 2014.