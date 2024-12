La UE prohibeix el bisfenol A en envasos d’aliments per risc per a la salut

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha pres la decisió aquest dijous de prohibir l’ús de bisfenol A als envasos d’aliments a causa del seu risc per a la salut. Després d’un període d’eliminació progressiva de 18 mesos, ja no es permetrà la presència d’aquesta substància química en recipients com botelles de plàstic o estris de cuina.

Encara que aquest material ja està prohibit en alguns productes comercialitzats a la UE, com els biberons, per a la majoria d’articles hi haurà un període de retirada gradual d’un any i mig. Les restriccions s’apliquen principalment a l’ús de bisfenol A en envasos, com el recobriment utilitzat a les llaunes de metall, i al seu ús en articles de consum com botelles de plàstic reutilitzables per a begudes, neveres de distribució d’aigua o estris de cuina.

La prohibició arriba després del vot favorable dels Estats membre de la UE i un període d’examen per part del Consell i el Parlament Europeu. Es basa en l’última avaluació científica de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), que va concloure que aquest compost té "efectes nocius sobre el sistema immunitari".

No obstant, s’aplicaran excepcions limitades quan no existeixin alternatives segures disponibles i períodes de transició quan no suposin un risc per als consumidors. Això permetrà a la indústria adaptar-se i evitar possibles alteracions a la cadena alimentària.