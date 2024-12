Alerta per un nou repte viral a TikTok: augmenten les lesions en urgències pediàtriques

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Societat Espanyola d’Urgències de Pediatria (SEUP) ha llançat una alerta sobre l’increment de lesions ateses en urgències pediàtriques derivades d’un nou repte viral en TikTok conegut com el 'Superman Challenge'. Aquest desafiament, que consisteix a adoptar la postura de vol del famós superheroi sostingut per companys, ha portat a casos de ferides, fractures i fins i tot commocions cerebrals en països com Romania, França i Israel.

A Espanya, hospitals d’Andalusia, País Basc i Catalunya ja han atès casos relacionats amb aquest repte, segons dades obtingudes pel grup de treball de Patologia Traumàtica de la SEUP de més de trenta centres. Tanmateix, la societat científica adverteix que aquestes xifres podrien estar subestimades i ser només "la punta de l’iceberg" d’un problema major.

Davant d’aquesta situació, la SEUP posa èmfasi en la importància d’educar i supervisar els menors per evitar conductes de risc. Paula Vázquez, presidenta de la SEUP, ressalta que "aquests desafiaments els exposen a riscos innecessaris i, en ocasions, a conseqüències greus per a la seua salut".

Promoció de l’ús responsable de les xarxes socials

Per frenar la difusió d’aquest tipus de conductes perilloses, els pediatres insten famílies i educadors a promoure un ús crític i responsable de les xarxes socials. Així mateix, recorden la importància de mantenir un diàleg obert amb els adolescents perquè aprenguin a rebutjar activitats que puguin posar en perill la seua seguretat.

No és un cas aïllat

El 'Superman Challenge' no és un cas únic; en els últims anys, nombrosos reptes virals han plantejat riscos similars, com activitats perilloses que involucren el consum de substàncies tòxiques o proves físiques extremes. "La popularitat d’aquestes tendències en xarxes socials com TikTok subratlla la necessitat d’una vigilància constant i una educació efectiva en l’entorn familiar i escolar", conclouen els experts de la SEUP.