El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal se celebrarà, com és tradició, el diumenge 22 de desembre de 2024 a Espanya. Mentre els nens de San Ildefonso canten els números i premis, molts afortunats es preguntaran on poden cobrar els seus dècims premiats.

Si el premi és inferior a 2.000 euros, es podrà cobrar en qualsevol administració de loteries presentant el dècim guanyador. Tanmateix, per a premis superiors a 2.000 euros, serà necessari anar a una entitat bancària autoritzada, que des de 2023 són únicament BBVA i CaixaBank.

Els guanyadors de premis grans hauran de sol·licitar cita prèvia al banc (segons l’entitat pot ser opcional), presentar el dècim original i un document d’identitat vàlid, i completar els formularis requerits per la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals (LOPD).

Premis a cobrar en entitats bancàries

A més de 'El Gordo', dotat amb 400.000 euros al dècim, existeixen altres premis de la Loteria de Nadal que s’han de cobrar en BBVA o CaixaBank:

Segon premi: 125.000 euros per dècim

Tercer premi: 50.000 euros per dècim

Quarts premis (2): 20.000 euros per dècim

Cinquens premis (8): 6.000 euros per dècim

Número anterior o posterior a la grossa: 2.000 euros per dècim

Premis a cobrar en administracions de loteria

Els següents premis es poden cobrar directament en qualsevol administració de loteries a Espanya, en ser inferiors a 2.000 euros per dècim:

Número anterior o posterior al 2n premi: 1.250 euros

Número anterior o posterior al 3er premi: 960 euros

anterior o posterior al premi: 960 euros Coincidència amb les 2 últimes xifres de la grossa: 120 euros

Coincidència amb les 2 últimes xifres del 2n o 3er premi: 100 euros

premi: 100 euros Coincidència amb l’última xifra de la grossa (reintegrament): 20 euros

La Menudalla: 100 euros (5 euros per euro jugat)

Cobrament de premis per Bizum

Des de 2021, és possible cobrar premis inferiors a 2.000 euros mitjançant Bizum. Per a això, s’ha de generar un codi QR a través de l’app bancària, amb una validesa de 15 minuts, i presentar-lo en l’administració de loteries per identificar-se com a usuari. Els premis superiors a 2.000 euros seguiran requerint anar BBVA o CaixaBank.

Fins a 2023, la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE) permetia cobrar dècims superiors a 2.000 euros en una àmplia llista d’entitats bancàries. Tanmateix, a partir de la nova norma, només BBVA i CaixaBank estan autoritzades per realitzar aquests pagaments.

A més, és important recordar que els premis de la Loteria de Nadal estan subjectes a tributació a partir dels 40.000 euros, havent de declarar-se en l’IRPF de l’any següent al cobrament.