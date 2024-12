Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A mesura que ens atansem al final de 2024, és moment de fer un balanç del que ha estat l’any en termes de tendències i temes populars. Recentment, es van donar a conèixer els termes i frases més buscats a Google, així com els recopilatoris del més escoltat a les plataformes de música. Ara, és el torn d’Alexa, l’assistent virtual d’Amazon, que ens brinda un interessant panorama de les preguntes més freqüents que els usuaris espanyols li han plantejat al llarg d’aquest any.

Amazon ha recopilat les dades de les interaccions dels usuaris d’Alexa a Espanya entre els mesos de setembre de 2023 i novembre de 2024, que inclou un període de més d’un any. Aquest llistat de preguntes populars es pot interpretar com un fidel reflex del que ha estat l’any al país, ja que en analitzar-ho, és fàcil comprendre què és el que més ha preocupat els espanyols i què és el que més els ha fet disfrutar.

Segons les dades proporcionades per Amazon, les preguntes més populars que els usuaris espanyols han fet a Alexa durant aquest any giren entorn de diverses temàtiques, des de qüestions quotidianes fins temes d’actualitat. Això demostra que els assistents virtuals s’han convertit en una eina fonamental per obtenir informació de manera ràpida i senzilla.

Entre les preguntes més freqüents que els espanyols han plantejat a Alexa, es troben:

Esportives:

1. “Alexa, Quan comença el partit del Reial Madrid?”

2. “Alexa, Quin és el resultat del Reial Madrid?”

3. “Alexa, Quin és el resultat del Barça?”

4. “Alexa, Quan comença el partit del Barça?”

5. “Alexa, Quan és el pròxim partit de futbol?”

6. “Alexa, Quin és el resultat de l’Atlètic de Madrid?”

7. “Alexa, Quan comença el partit d’Espanya?”

8. “Alexa, Quan és el pròxim partit de la lliga?”

9. “Alexa, Quan comença el partit de l’Atlètic de Madrid?”

10. “Alexa, Quin és el resultat del Real Betis?”

“Alexa, Quants anys té... ?”

1. Rafael Nadal

2. Cristiano Ronaldo

3. Kylian Mbappé

4. Donald Trump

5. Joe Biden

6. Carlos Alcaraz

7. Shakira

8. Julio Iglesias

9. Novak Djokovic

10. Jesús Vázquez

“Alexa, Quants diners té... ?”

1. MrBeast

2. Elon Musk

3. Cristiano Ronaldo

4. Lionel Messi

5. Amancio Ortega

6. Taylor Swift

7. Kylian Mbappé

8. Jeff Bezos

9. Shakira

10. Rafael Nadal

“Alexa, Qui és la parella de... ?”

1. Cristiano Ronaldo

2. Pedro Sánchez

3. Luis Suárez

4. José Luis Martínez-Almeida

5. Rafael Nadal

6. Lionel Messi

7. Penélope Cruz

8. Elsa Pataky

9. Jennifer Lopez

10. Sergio Ramos

“Alexa, digues-me la recepta de... ”

1. Pastís de formatge

2. Llenties

3. Pastís de verdures

4. Tortitas de patata i formatge

5. Torrades

6. Guacamole

7. Truita de xocolate

8. Creps

9. Sopar ràpid i saludable

10. Pastís de poma

Salutacions i interaccions amb Alexa

1. Adeu

2. Hola

3. Bona nit

4. Bona tarda

5. Bon dia

6. M’ha agradat

7. Jugarem

8. Bon Nadal

9. Tinc gana

10. Bon profit

Cançons d’Alexa

1. Canta una cançó

2. Cançó de bressol

3. Feliç aniversari

4. Ets la meua amiga

5. Nadala

6. Rapeja

7. Aplaudeix

8. Sons gat

9. Canta el teu rap de Halloween

10. Cançó de Bressol Estrellita

Easter Eggs

1. Espanta’m

2. Activa Modo Super Alexa

3. Autodestrueix-te

4. Frega els plats

5. Quants dies queden per a Halloween

6. Quines maneres tens

7. Cuida la nena

8. Fes-me un petó

9. Estic avorrit

10. Activa mode pare

El fet que els espanyols hagin recorregut a Alexa per plantejar una àmplia varietat de preguntes i sol·licituds durant 2024 és un clar indicador de la creixent importància dels assistents virtuals en la nostra societat. A mesura que la tecnologia continua avançant, és probable que aquests assistents es tornin encara més sofisticats i capaços de satisfer una gamma cada vegada major de necessitats.

És important destacar que, si bé Alexa i altres assistents virtuals poden ser extremadament útils, també és fonamental ser conscients dels possibles riscos relacionats amb la privacitat i la seguretat de les dades personals. A mesura que aquests assistents s’integren cada vegada més a les nostres vides, és crucial que tant els usuaris com les empreses que els desenvolupen prenguin mesures per garantir un ús responsable i segur d’aquestes tecnologies.