La millor manera de tallar i conservar el pernil ibèric aquest Nadal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nadal ja és aquí, i amb ell arriben les esperades reunions familiars i sopars atapeïts de sabors tradicionals. I si hi ha un protagonista indiscutible en aquestes festes és, sens dubte, el pernil ibèric. Aquesta menja és present a pràcticament totes les taules de les cases espanyoles durant aquesta època. Però, a més d’assaborir-lo, què tal si aprenem a tallar-lo i conservar-lo com autèntics professionals?

La importància de les eines adequades

Abans de començar, és fonamental comptar amb l’equip necessari. Un bon portapernils que mantingui la peça ferma i estable és essencial. A més, necessitaràs un ganivet ben esmolat. Els experts recomanen el ganivet de pernil per tallar talls fins, encara que si t’espanta utilitzar-ne un de tan afilat, pots optar per un ganivet de punta redona. I no oblidis el ganivet de punta, ideal per netejar el pernil i treballar a prop de l’os.

Preparació inicial de la peça

Col·loca el pernil amb la peülla cap a dalt i realitza un tall profund amb el ganivet de punta just sota del colze, traçant una línia cap a la punta de l’os. Retira l’escorça i el greix groguenc només en la part que hagis de consumir. Guarda un bon tros de greix per cobrir el pernil posteriorment i mantenir-lo sucós.

Les zones clau del pernil

Els mestres talladors distingeixen tres parts principals al pernil: el greixet, la maça i la punta. Si vols que es conservi per més temps, comença tallant pel greixet, que és la part més estreta. Si el consumeixes ràpidament, comença per la maça, que és la més sucosa. Quant als talls, es recomana fer-les més petites que una targeta de crèdit perquè es fonguin a la boca i alliberin tot el seu sabor.

Seguretat en tallar

En tallar el pernil, és crucial mantenir la mà que no utilitzes per tallar sempre darrere de la zona de tall, mai per davant del ganivet. Aquesta mà "salva el perill" i ha de romandre en la part posterior. Quan arribis a l’os del maluc, envolta'l amb el ganivet de punta per continuar el tall. I no oblidis calcular bé les racions: uns 100 grams per a quatre persones és el recomanat.

Claus per conservar el pernil en perfecte estat

El pernil ibèric s’ha de guardar en un lloc fresc i sec, idealment en un celler si se'n te. La temperatura òptima oscil·la entre els 20 i 23 °C. Per evitar l’oxidació, cobreix el pernil amb els trossos de greix reservats o amb un drap net, però evita el paper d’alumini, que pot deteriorar-lo amb el temps.

Encara que el pernil no té data de caducitat, una vegada obert és millor consumir-lo en un mes. Si preveus que no s’acabarà en aquell termini, una opció és laminar-ho tot i envasar-lo al buit. A les xarcuteries especialitzades poden realitzar aquest procés per uns 60 euros, permetent conservar el pernil en perfecte estat durant diversos mesos.

El pernil ibèric, estrella de les celebracions nadalenques

Seguint aquests consells podràs disfrutar del pernil ibèric en tota la seua esplendor durant aquestes festes. Aplica aquestes tècniques i sorprèn els teus convidats convertint-te en el mestre tallador de casa. Deixa que aquesta menja sigui la gran protagonista de les teues celebracions nadalenques.

El pernil ibèric és un dels productes gastronòmics més apreciats i representatius d’Espanya. S’obté de porcs de raça ibèrica, criats en llibertat en deveses de la península. Les principals zones productores es troben a Andalusia, Extremadura i Castella i Lleó. Existeixen diferents categories de pernil ibèric segons l’alimentació i el percentatge de raça ibèrica dels porcs, sent el pernil ibèric de gla 100% ibèric el més valorat i exquisit.