Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En aquesta època nadalenca, diverses ciutats de Lleida s’omplen de màgia i encant gràcies a les sorprenents adaptacions teatrals i pessebres vivents que s’apoderen dels seus carrers. Companyies com AEM Teatre i Talia Teatre han preparat les seues pròpies versions de la clàssica obra "Els Pastorets", escrita per Lluís Millà, per delectar el públic amb històries plenes d’àngels, pastors i malvats dimonis.

Per la seua part, els pessebres vivents també cobren protagonisme en aquests dies festius. Des del veterà pessebre de Sant Guim de la Plana fins la nova recreació en La Seu d’Urgell, que comptarà amb més de 100 actors, aquestes representacions transporten els visitants a l’època del naixement de Jesús. A més, La Pobla de Segur se suma a la celebració amb el seu propi pessebre vivent en el Molí de l’Oli, on les famílies podran disfrutar d’un deliciós berenar.

Horaris i preus

" Els Pastorets " per AEM Teatre a l’església dels Franciscans de Lleida (divendres, 20 de desembre - 19:30h, entrada gratuïta). Setrata d’una cita gratuïta organitzada per la Asociación Veïnal i Comerciants de Noguerola , Estació , Segre i Adesma Fundació .

a l’església de Lleida (divendres, 20 de desembre - 19:30h, entrada gratuïta). d’una gratuïta organitzada per la Asociación Veïnal i Comerciants de , , Segre i . " Els Pastorets " per Talia Teatre al Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida (dissabte 21 i diumenge 22 - 18:00h, entrada 8 euros). Dirigit per Carlos Antelo , l’espectacle explica la història de dos pastors, Xai i Carquinyoli , els qui s’aliaran amb els àngels i el poble per expulsar de casa dos malvats dimonis. L’entrada es pot reservar a través del web www.teatreescorxador.com .

al de Lleida (dissabte 21 i diumenge 22 - 18:00h, entrada 8 euros). Dirigit per , l’espectacle la història de dos pastors, Xai i , els qui s’aliaran amb els àngels i el poble per expulsar de casa dos malvats dimonis. L’entrada es pot reservar a través del web . Pessebre vivent a Sant Guim de la Plana (21, 22, 26, 28 i 29 de desembre i 4, 11 i 12 de gener a les 18:30h i a les 19.00h). Entrada: 16 euros.

(21, 22, 26, 28 i 29 de desembre i 4, 11 i 12 de gener a les 18:30h i a les 19.00h). Entrada: 16 euros. Pessebre vivent a La Seu d’Urgell , El Món màgic de les muntanyes , amb més de 100 actors (dies 21, 22, 28 i 29 de desembre, 19:00-20:00h, entrada 9 euros amb berenar inclòs)

amb més de 100 actors (dies 21, 22, 28 i 29 de desembre, 19:00-20:00h, entrada 9 euros amb berenar inclòs) Pessebre vivent a La Pobla de Segur en el Molí de l’Oli (17:00-20:00h, entrada familiar 5 euros amb coca dolça i xocolate)

Les representacions d’"Els Pastorets" i els pessebres vivents tenen una llarga tradició a Espanya, especialment a Catalunya. Aquestes adaptacions nadalenques es remunten al segle XIX i han evolucionat al llarg del temps, incorporant elements culturals i folklòrics propis de cada regió. Avui dia, continuen sent una part fonamental de les celebracions nadalenques, atraient milers d’espectadors cada any.

A més del seu valor artístic i cultural, aquestes representacions també tenen un important component social i comunitari. Moltes d’elles són organitzades per associacions veïnals, entitats sense ànim de lucre o grups de voluntaris que treballen incansablement per mantenir vives aquestes tradicions. D’aquesta manera, no només es preserva el patrimoni cultural, sinó que també s’enforteixen els llaços entre els membres de la comunitat.