De pelegrins a alberguistes a Navarra

Publicat per Laura García

Diu el refrany que mai no és tard si la joia és bona. Així ho senten Salvador Carles, de Lleida, i José Ramón Cabrera, de Fraga, amics des de fa temps que van decidir deixar les seues feines a la capital del Segrià per emprendre una nova aventura i obrir un alberg per a pelegrins a Navarra. En declaracions a SEGRE, Carles va explicar ahir que van arribar a Navarra el maig del 2023. “Aquesta aventura ve de la nostra afició pel Camí de Sant Jaume, ja fa tres anys que pensàvem a situar-nos en algun lloc i buscar una localització, després de diverses investigacions, ens vam decidir finalment per Enériz”, va assenyalar. Aquest municipi de 300 habitants es troba al camí francès i a dos quilòmetres de l’església romànica de Santa Maria de Eunate. “És un lloc molt emblemàtic i la nostra referència per establir-nos en aquest lloc”, va afegir Carles. Després de tenir clar que seria Enériz, la idea original era obrir un alberg, malgrat que el primer que van fer va ser posar en marxa un bar-cafeteria, ja que en aquest municipi no hi havia aquest tipus de servei. I la primavera passada van inaugurar el Mesón del Camino, situat en un restaurant que havia estat molt conegut i que feia anys que estava tancat. “No pensàvem dedicar-nos a la restauració, però ens va semblar que podíem fer les dos coses i oferir begudes i àpats (sense complicacions) per als pelegrins i també per al públic en general”, va explicar Carles.

L’alberg, que manté el nom original, té capacitat per a 8 hostes. Però estan oberts a rebre tota mena de clients, no només pelegrins. “Pel pont de la Puríssima vam tenir gent que no feia el Camí, aquí tothom és benvingut”, va destacar.

Com una picada d’ullet a la passió de Salva i José pel patrimoni, han batejat cada llitera amb el nom d’un monument del romànic, entre els quals el de Sant Climent de Taüll. “La mirada cap al patrimoni i l’art també forma part del Camí de Sant Jaume i nosaltres volem contribuir a aquesta part pedagògica i ajudar els que el facin, perquè nosaltres ho coneixem des dels dos costats i som al territori”, van assenyalar.

Així mateix, van destacar l’acollida “espectacular” que han tingut per part dels veïns d’Enériz. “Estem molt contents”, van afirmar.

Un treballava a la Biblioteca i l’altre feia mobles de cuina

El Salvador feia molts anys que treballava a la Biblioteca Pública de Lleida i el José Ramón, en una empresa de mobiliari de cuina. “Ens va unir la nostra afició pel Camí de Sant Jaume. Després d’anys fent-lo, al final ens vam decidir a obrir un alberg per ajudar els pelegrins”, van explicar. Amb 61 i 62 anys, respectivament, van assegurar que “amb aquesta edat no et prens les coses igual que als 30 i tenim clar que no volíem fer res tan sols amb finalitats lucratives, perquè el que ens mou és la dedicació i la passió pel Camí”. “Hem vingut a Navarra, una terra que hem fet caminat, que admirem pels seus paisatges, la seua gent, la seua cultura i el seu patrimoni”, expliquen a la pàgina web de Mesón del Camino. Els dos lleidatans remarquen que no han perdut les seues arrels –“tornarem a casa aquest Nadal”, diuen–, i tampoc la seua afició per recórrer la ruta que porta a Santiago, com van fer no fa gaire de nou.