Alerta per forts vents fins dilluns a Catalunya

Protecció Civil de la Generalitat manté per a aquest diumenge i dilluns el Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) per la previsió de forts vents que poden superar els 72 quilòmetres per hora de component oest a tot el territori català.

Segons ha informat Protecció Civil en diversos apunts a X, les alertes de nivell taronja i groc afecten bona part de Catalunya, sobretot en la meitat sud i comarques del Pirineu.

També s’ha activat la prealerta del Pla especial d’emergències per risc de neu (Neucat) davant de la previsió de nevades des d’aquest diumenge a la tarda fins dilluns a la tarda a Vall d’Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Cerdanya, amb la cota de neu a 700 metres i gruixos que poden superar els 20 centímetres a partir dels 1.300 metres.