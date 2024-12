El sector turístic preveu un Nadal d’èxit amb altes expectatives de reserves i destís populars com Nova York i París

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

La patronal Acave anticipa una temporada nadalenca "d’èxit" després de realitzar una enquesta a les seues 450 agències de viatges associades, on la majoria de les agències espera igualar o superar les reserves de 2023, que es van realitzar amb molta antelació. Un 68% de les agències va destacar que les reserves es van fer entre un i tres mesos abans de les festes, motivades per la recerca d’ofertes i per evitar pujades de preus. El sector turístic preveu un Nadal d’èxit amb altes expectatives de reserves i destinacions populars com Nova York i París

Entre els destís més demandats pels viatgers espanyols destaquen les capitals europees com París, Londres i Praga, juntament amb Nova York. A més, s’espera un augment de les reserves d’última hora en els propers dies. Quant al turisme receptiu, els mercats més importants per a Espanya en aquest Nadal seran el Regne Unit, França i els Estats Units, que continuen creixent com a emissors de turistes cap a Espanya.

Per la seua part, la Confederació Espanyola d’Agències de Viatges (CEAV) també augura un tancament d’any positiu, destacant que les campanyes de Nadal seran el "colofó" d’un bon any per al sector. José Manuel Lastra, vicepresident executiu de CEAV, va esmentar que els viatges de llarga distància, especialment a Nova York, el Carib i Àsia, continuen sent molt populars entre els viatgers.