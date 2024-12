Així queda la pujada de les pensions contributives, no contributives i mínimes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres d’Espanya, en una reunió extraordinària feta aquest dilluns, ha donat llum verda al Reial Decret-llei de revalorització de les pensions per a 2025. Aquesta mesura beneficiarà més de 12 milions de pensionistes, que veuran incrementades les seues prestacions a partir de l’1 de gener del proper any.

Segons el comunicat oficial, les pensions contributives i de classes passives de l’Estat experimentaran una pujada del 2,8% el 2025. Per la seua part, les pensions mínimes augmentaran prop d’un 6%, mentre que les pensions no contributives i el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es revaloritzaran un notable 9%.

La norma aprovada també cpreveu l’aplicació de la quota de solidaritat a partir de 2025, així com l’augment de les bases màximes de cotització. A més, la pensió màxima assolirà els 3.267,60 euros mensuals.

Protecció als més vulnerables

La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha ressaltat que "al voltant del 25% dels ciutadans" es beneficiaran d’aquesta pujada de les pensions. Saiz ha subratllat que amb aquesta mesura es garanteix el poder adquisitiu i es brinda protecció "a les persones més vulnerables", amb referència als pensionistes de mínimes i no contributives.

En el cas de les pensions mínimes, aquelles amb cònjuge a càrrec i de viudetat amb càrregues familiars experimentaran un increment del 9,1% el 2025. La pensió mínima de jubilació per a llars unipersonals quedarà fixada en 12.241,6 euros anuals, davant els 11.552,8 euros de 2024. Per als casos amb cònjuge a càrrec, la xifra ascendirà a 15.786,4 euros, en comparació amb els 14.466,2 euros d’aquest any.

Revalorització de les pensions contributives

Quant a les pensions contributives, que beneficien més de 9 milions de pensionistes, la pujada del 2,8% suposarà un increment anual aproximat de 600 euros per a aquells amb una pensió mitjana de jubilació contributiva. Les pensions mitjanes del sistema, per la seua part, augmentaran entorn de 500 euros anuals el 2025.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha destacat que per a l’Executiu és "essencial" que la riquesa generada per l’economia arribi a tots els ciutadans, "els que treballen i també els que van treballar i els que s’estan preparant per fer-ho". Sánchez ha celebrat que Espanya sigui un dels països que està aconseguint reduir més la seua desigualtat, encara que reconeix que encara queda molt per fer.

Quota de solidaritat i augment del MEI

A partir de l’1 de gener de 2025, la Seguretat Social aplicarà una cotització addicional, coneguda com a quota de solidaritat, pels salaris que superin la base màxima, que per al proper any se situarà en 4.909 euros mensuals (58.908 euros a l’any), després de revaloritzar-se un 4% respecte a 2024. Aquesta quota es repartirà entre empresari i treballador, corresponent al voltant del 83,4% a l’empresa i a prop del 16,6% al treballador.

Juntament amb l'inici de la quota de solidaritat, el 2025 es tornarà a incrementar la sobrecotització que suposa el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI). La cotització del MEI serà del 0,8%, davant del 0,7% d’aquest any, tant per a autònoms com assalariats, independentment de l’import del seu salari. D’aquesta cotització, els empresaris hauran de fer-se càrrec del 0,67% i els treballadors, del 0,13% restant.

En resum, el Reial Decret-llei de revalorització de les pensions per a 2025 aprovat pel govern d’Espanya suposa un important increment en les prestacions de més de 12 milions de pensionistes. Les pujades oscil·len entre el 2,8% per a les pensions contributives i de classes passives, el 6% per a les mínimes, i el 9% per a les no contributives i l’IMV.

A més, es posa en marxa la quota de solidaritat i s’augmenta la cotització del MEI, mesures destinades a reforçar la sostenibilitat del sistema de pensions. Amb aquest paquet de mesures, el govern espanyol busca garantir el poder adquisitiu dels pensionistes i brindar protecció als col·lectius més vulnerables, en línia amb el seu objectiu de reduir la desigualtat al país.