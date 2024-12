Consells d’experts per triar joguets que estimulin la visió en infants

Una persona en una revisió de l’oftalmòleg.PEXELS / via Europa Press

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A Espanya, amb l’arribada de les festes nadalenques, moltes famílies s’enfronten al desafiament d’escollir els joguets més adequats per als seus fills. Davant d’aquesta situació, un grup d’oftalmòlegs de la Clínica Baviera ha elaborat una sèrie de consells per ajudar els pares a prendre decisions que afavoreixin el desenvolupament visual dels més petits.

Segons la Dra. Pilar Merino, especialista en Oftalmologia Pediàtrica i Estrabisme, és important evitar joguets amb llums intensos o làsers molt brillants, ja que poden danyar la retina si es miren fixament. Així mateix, adverteix sobre els riscos d’objectes punxeguts que poden impactar als ulls i aquells que contenen substàncies tòxiques i irritants.

Recomanacions segons l’edat del nen

Els experts han brindat suggeriments específics per a cada etapa del desenvolupament infantil. En el cas dels nounats, recomanen introduir joguets amb colors cridaners i vius que contrastin amb el blanc i negre, així com formes geomètriques. Això estimularà la seua percepció visual i el moviment ocular. Els clàssics gimnasos de nadons amb elements penjants també són útils per enfortir la coordinació ull-mà i el reflex de seguiment.

A partir dels 6 mesos, quan la visió binocular i cromàtica comença a estabilitzar-se, s’aconsellen joguets amb formes geomètriques i sons. A més, els oftalmòlegs insten els pares a utilitzar llibres des del primer any de vida per estimular la visió.

Per als nens majors de 3 anys, els trencaclosques són una excel·lent opció, ja que donen suport al desenvolupament de la percepció i la memòria visual. Aquests jocs també permeten a les famílies detectar possibles dificultats o anomalies en la visió del menor, com a problemes per distingir colors o agafar objectes correctament. En cas d’observar algun senyal d’alerta, es recomana consultar un oftalmòleg de forma precoç.

Importància de les activitats a l’aire lliure i la lectura

Més enllà de l’elecció de joguets, els professionals destaquen la rellevància que els nens realitzin activitats a l’aire lliure, ja que s’ha demostrat una menor incidència de miopia en aquells que passen més temps en espais oberts. Així mateix, fomentar la lectura des d’edats primerenques contribueix al desenvolupament visual i cognitiu dels petits.

Quant a l’ús de pantalles i dispositius electrònics, els oftalmòlegs recorden les recomanacions vigents: evitar-los per complet en nens de 0 a 3 anys i limitar el seu ús a ocasions puntuals en aquells entre 3 i 6 anys. A partir dels 6 anys, les precaucions se centren en la supervisió del temps davant les pantalles, la promoció d’activitats a l’aire lliure i la lectura, així com la cura amb objectes potencialment perillosos per a la vista.

L’ús de pantalles

La preocupació pel desenvolupament visual dels nens ha cobrat més rellevància en els últims anys, especialment davant de l’augment de l’ús de dispositius electrònics des d’edats primerenques. Segons un estudi realitzat per la Universitat Complutense de Madrid el 2019, el 30% dels nens espanyols menors de 2 anys ja utilitza regularment smartphones o tablets.