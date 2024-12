La Factoria dels Reixos de Lleida amplia sessions i promet "algunes sorpreses”

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Factoria dels Reixos es consolida en la seva cinquena edició oferint 3 sessions més que l’any passat, 13 en total, per tal que el màxim de nens i nenes puguin viure entre el 2 i el 4 de gener els preparatius de la nit més màgica de l’any . En la presentació de l’espectacle, l’alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacat que és un “exemple de professionalitat i un dels principals productes de producció pròpia”. Larrosa ha estat acompanyat pel regidor de Festes, Xavier Blanco; el director artístic de la Factoria, Ramon Molins; i el director musical, Antoni Tolmos.

La Factoria dels Reixos es tornarà a fer al Teatre de La Llotja, on es va traslladar l’any passat, i ho farà amb alguna novetat escenogràfica i música en directe.

Blanco ha afirmat que amb l’ampliació de sessions Lleida assumeix “la capitalitat en l’àmbit de l’art i la cultura” i que la Factoria dels Reixos impulsa el turisme cultural a la ciutat, convertint-se en un “pol d’atracció” per a les famílies, però també per al públic en general.

De la seva banda, Molins ha avançat que “hi haurà alguna sorpresa respecte a l’any passat” i ha assegurat que cada sessió són “45 minuts d’emoció, diversió i de talent local”. També ha afegit que aquest any la Factoria anirà més enllà de l’espectacle a La Llotja i que un dels seus personatges, un assistent reial del conserge reial, estarà cada dia al Cucalòcum per explicar detalls sobre les carrosses de la comitiva reial que hi haurà exposades i que després participaran en la Cavalcada, amb la intenció de connectar totes les activitats del cicle de Reis.

Un moment de la presentació de la cinquena edició de La Factoria dels Reixos.Ajuntament de Lleida

D’altra banda, Tolmos ha qualificat l’espectacle de “gran gran format” i ha posat l’èmfasi en el fet que “el 100% de la música és en directe”.

En total, hi participaran un centenar de persones entre actors, actrius, cantants, ballarins, músics, intèrprets en llengua de signes, producció, control d’accés i acomodació, personal de seguretat i agents de la Guàrdia Urbana, empreses del món audiovisual i de serveis, així com l’Institut d’Estudis Ilerdencs i les diferents empreses patrocinadores de la Factoria dels Reixos.

La fàbrica més màgica

La Factoria dels Reixos endinsa el públic en el treball de la fàbrica més fantàstica per descobrir els secrets més ben guardats de la nit més màgica de l’any, un recorregut per diferents escenes on els actors de 7 companyies teatrals mostren la feinada que hi ha per tal que tot estigui a punt per a l’arribada dels Reis d’Orient a Lleida amb la interpretació de diferents oficis: els acomodadors, els carters reials, els embolicadors de regals, els pastissers de l’obrador del tortell i els carboners. A més, enguany s’incorporen nous treballadors i oficis, com el de vetes i fils i el servei elèctric. Les companyies que hi participen són: Lo Somriure solidari, Zum Zum, Campi qui pugi, Xip Xap i Tandor & Paxton.

La presentació de l’espectacle la faran Jesús Agelet, com a conserge reial, i Begonya Ferrer, com a cap de protocol reial. Totes les sessions comptaran amb interpretació en llengua de signes, a càrrec de Deixa’ns Signar.

Sessions i entrades

La Factoria dels Reixos es podrà veure dijous, 2 de gener, a les 16 h, 18 h i 20 h. Divendres, 3 de gener, i dissabte, 4 de gener, hi haurà sessions de matí i de tarda. Seran a les 10 h, 12 h, 16 h, 18 h i 20 h.

La venda de les entrades va començar el passat 29 de novembre i ja s’han venut gairebé un 70% de les 12.900 entrades disponibles. Hi ha sessions que ja estan al 90% d’ocupació.

Les entrades es poden comprar en línia i a la taquilla del Teatre de la Llotja, únicament els dies de funció (de 9 h a 13 h i de 15 h a 20 h.)