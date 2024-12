La grossa es ven a Logronyo però una gran part viatja a un club esportiu de Madrid

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La grossa, el 72480 –dotat amb 4.000.000 euros la sèrie–, es va vendre íntegrament a l’administració número 6 de Logronyo, coneguda com Loteria María del Carmen, si bé gran part del premi se n’ha anat, en forma de paperetes, al Club Deportivo Distrito Olímpico, del barri de San Blas-Canillejas, a Madrid.

El propietari del local, Ángel Alda, va dir estar “desbordat” i “una mica espantat”. Va indicar que es van dispensar 105 sèries, de les 193 que componien el número premiat –i se’n van tornar 88–, per la qual cosa en premis s’han repartit 420 milions d’euros. El número va ser cantat a les 11.27 hores al sisè filferro de la cinquena taula. A partir d’allà, l’alegria es va traslladar a la coneguda administració de Logronyo –que ja ha donat premis importants en els seus gairebé 50 anys d’existència, sobretot fa dos anys, quan va repartir el primer premi de la loteria del Nen–, que veia com fins i tot es va atansar una de les afortunades. Ella, Piluca, va confessar que va comprar una papereta després d’un “dinar d’amigues” i que era una sort, ja que “és la primera vegada que em passa”. També es va dirigir a l’establiment l’actor de l’anunci de la loteria de Nadal d’aquest any, el riojà Amadeo Marín, que creu que “ha portat sort”.

Mentrestant, l’eufòria es va desencadenar al madrileny barri de San Blas-Canillejas. Els 54 equips de bàsquet juvenil del Club Deportivo Distrito Olímpico, amb més de 900 llicenciats, van muntar una festa improvisada en la qual no va faltar el xampany, els càntics i un bombo i xiulets.

El sorteig no s’oblida dels afectats per la dana a València

El Sorteig Extraordinari de Nadal ha deixat al País Valencià “un raig d’esperança” en algunes de les localitats devastades per la riuada. Encara que el primer premi no va caure en aquestes terres els moments més especials es van viure als municipis que van patir les inundacions. Paiporta, Catarroja, Sedaví, Riba-roja, Alaquàs i Aldaia es van emportar pessics. Paiporta, l’enclavament a la zona zero amb el major nombre de víctimes mortals de la torrentada, va poder celebrar dos premis: el 77768, agraciat amb el primer quart premi, i el número 74778, el tercer dels vuit cinquens premis, entorn d’un milió d’euros distribuïts per l’administració del carrer Jaume I, 1. La responsable de l’establiment, Carmen, no podia amagar l’emoció: “Calia repartir un raig d’esperança.” “Després de tot el dolent, ve alguna cosa bona”, va dir.