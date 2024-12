El poble de 2.500 habitants a 2 hores de Lleida reconegut per l’ONU Turisme com un dels més bonics del món

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A la comarca dels Ports, a la província de Castelló, hi ha Morella, un poble que ha estat reconegut per l’ONU com una de les millors destinacions turístiques del món gràcies a la seua gestió sostenible del turisme. Amb una població de tot just 2.500 habitants, aquest municipi ha aconseguit destacar a nivell internacional per la seua rica història, el seu impressionant patrimoni i el seu compromís amb la igualtat, la protecció del medi ambient i la promoció de la gastronomia local.

Morella és un poble que sembla tret d’un conte de fades. Els seus 2,5 quilòmetres de muralla protegeixen un laberint de cases blanques i teules roges que ascendeixen fins el cim, on es troba l’imponent castell que ha estat testimoni de segles de xocs bèl·lics. Però més enllà de la seua bellesa, el que ha cridat l’atenció de l’ONU és la forma en què aquest municipi gestiona el turisme de manera sostenible.

Un compromís amb la igualtat i la integració social

Un dels aspectes que ha destacat l’ONU és la posada en marxa del Pla Municipal d’Igualtat 2021-2024, que té per objectiu la integració social, especialment de dones, joves i col·lectius vulnerables. Aquest pla busca garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació en tots els àmbits de la vida local.

Protecció de l’entorn natural i gestió de residus

Un altre punt que ha estat valorat positivament per l’ONU és la implementació d’accions per a la protecció de l’entorn natural, com l’estassada natural i ecològica dels boscos, l’ampliació de la xarxa d’aigua i la posada en marxa d’un servei de reciclatge. Aquestes mesures demostren el compromís de Morella amb la sostenibilitat i la preservació del seu entorn.

Promoció de la gastronomia local i suport a productors

La gastronomia és un altre dels pilars de la gestió turística de Morella. El segell Club Exquisit Mediterrani distingeix la qualitat de la seua cuina, que inclou plats típics com la carn de caça amb tòfones, la sopa morellana amb bunyolets o el flaó, una pasta farcida de mató i ametlles. A més, productors agropecuaris i empresaris s’uneixen sota la marca Productos Morella per impulsar la indústria alimentària local.

Una destinació turística amb múltiples reconeixements

Morella no és només un dels pobles més bonics d’Espanya, sinó que també pertany a la xarxa de Viles en flors, que premia els municipis que milloren el seu espai urbà, i a l’associació Castells i Palaus d’Espanya. A més, forma part de diversos circuits turístics, com el Camí del Cid, 3 Territoris i la Ruta 3 Reyes.

Però sens dubte, un dels reconeixements més importants va arribar el 2021, quan va ser seleccionat per l’ONU per al seu llistat Best Tourism Villages, on es troben més de 250 comunitats de tot el món que fan una gestió sostenible del turisme.

Morella és un municipi de la comarca dels Ports, a la província de Castelló, Comunitat Valenciana, Espanya. Segons dades de l’INE de 2021, compta amb una població de 2.447 habitants. El seu terme municipal té una superfície de 413,50 km², la qual cosa el converteix en un dels més extensos de la província.

El poble es troba a una altitud de 1.070 metres sobre el nivell del mar, al vessant occidental de la serra de la Vallivana. El seu nucli urbà està declarat Conjunt Historicoartístic i Bé d’Interès Cultural des de 1965.

Entre els seus monuments més destacats es troben el Castell de Morella, la Basílica Arxiprestal de Santa María la Mayor, el Convent de San Francisco, les Torres de San Miguel i les muralles medievals que envolten el nucli antic.