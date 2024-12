Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els dècims premiats de la Loteria de Nadal els 2024 a Espanya es poden cobrar a partir de les 18:00 hores de la tarda del 22 de desembre, quan se celebra el Sorteig Extraordinari. És fonamental tenir present que el termini per reclamar els guanys expira als tres mesos, i pot realitzar-se en efectiu o mitjançant Bizum.

Terminis i formes de cobrament dels premis nadalencs

Tots els dècims que resultin afavorits en el sorteig podran fer-se efectius des de les 18:00 hores del mateix 22 de desembre, diumenge. El termini màxim per cobrar-los finalitza tres mesos després, és a dir, el 22 de març de 2025.

En el cas de premis inferiors a 2.000 €, hi ha la possibilitat d’anar a un dels 1.600 punts de venda de la xarxa de Loteries i Apostes de l’Estat. En optar per aquesta via, podràs rebre els teus diners en metàl·lic o a través de Bizum, segons prefereixis.

Tanmateix, quan la quantia superi els 2.000 €, serà necessari dirigir-te a un banc o caixa d’estalvis per tramitar el cobrament del premi.

Entitats financeres autoritzades per SELAE

Loteries i Apostes de l’Estat permet que els premis siguin cobrats en algunes entitats financeres específicament autoritzades per SELAE. A continuació, es mostra la llista actualitzada disponible al seu web oficial:

BBVA

CaixaBank

Per poder efectuar el pagament, aquestes entitats requeriran tota la informació i documentació necessària per donar compliment a les obligacions legals d’identificació. Es tracta d’una mesura orientada a prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Procediment per cobrar grans premis

Una vegada seleccionada l’entitat bancària, des de SELAE aconsellen sol·licitar cita prèvia per garantir una atenció adequada. No és imprescindible disposar d’un compte a l’esmentat banc, ni es podran aplicar comissions per la gestió.

Durant el procés, se sol·licitarà l’original del document d’identitat en vigor i serà precís emplenar els formularis vinculats a la llei orgànica de protecció de dades personals (LOPD).

Quan el premi es comparteix entre diverses persones, l’única particularitat rau que tots els titulars s’han de presentar. En cas de ser un grup molt nombrós, poden nomenar un representant que s’encarregui de les gestions en nom de tots.

Per designar un representant, l’apoderament s’ha de realitzar davant de notari, ja que es tracta d’imports elevats de fons públics i es requereix certesa legal sobre a qui s’efectua el pagament i per quin motiu.

En definitiva, els premiats en el sorteig nadalenc disposen d’un termini de 3 mesos des del 22 de desembre per cobrar els seus guanys. Poden fer-ho en metàl·lic o mitjançant Bizum en els punts de venda de Loteries i Apostes de l’Estat si l’import és inferior a 2.000 €. Per a quanties superiors, han d’acudir a bancs com BBVA o CaixaBank, complint els requisits d’identificació establerts.