Les cotes altes del Pirineu es veuen afectades per intenses nevades i torbs aquesta setmana, especialment a la Val d’Aran, on s’esperen acumulacions significatives de neu amb la cota baixant progressivament des dels 1.200 fins els 700 metres. Mentrestant, en la resta de la regió es preveu un cel poc ennuvolat o desembarassat, tret de per la formació d’algunes boires o boires matinals en l’entorn de la plana.

Les temperatures experimentaran un descens generalitzat, amb gelades febles pronosticades per al Pirineu i la Depressió Central. A la capital, la màxima no superarà els 13 ºC. A més, s’espera un vent molt fort del nord-nord-oest en les cotes altes del Pirineu i en l’extrem sud de la regió.

Pronòstic per als propers dies

Dimarts, les nevades continuaran al Pirineu, encara que perdran intensitat i la cota de neu pujarà fins els 1.100 metres. En la resta de la regió, el cel es mantindrà poc ennuvolat. Les temperatures mínimes no experimentaran canvis significatius, mentre que les màximes tindran un lleuger ascens. El vent bufarà del nord-oest, amb ratxes fortes en les cotes altes i moderades en la resta.

Per a dimecres, dia de Nadal, s’espera que les nevades cessin al Pirineu, deixant un cel poc ennuvolat o amb intervals ennuvolats a tota la província. Les temperatures màximes descendiran, assolint a tot estirar els 11 ºC a la capital. El vent serà fluix de l’oest-nord-oest.

Dijous, dia de Sant Esteve, es preveu una jornada d’estabilitat atmosfèrica. El més destacat seran les boires o boires persistents que podrien formar-se en l’entorn de la plana, mentre que a la resta de la demarcació el cel serà poc ennuvolat o serè. A les zones afectades per la boira, les temperatures experimentaran un descens. El vent serà fluix de l’est.

Impacte en les activitats a l’aire lliure

Les intenses nevades i torbs en les cotes altes del Pirineu poden tenir un impacte significatiu en les activitats a l’aire lliure previstes per a aquesta setmana. Els amants dels esports d’hivern, com l’esquí i l’snowboard, trobaran condicions ideals a les estacions d’esquí de la Val d’Aran, encara que hauran de tenir precaució a causa del torb i la visibilitat reduïda.

D’altra banda, les persones que tinguin planejat realitzar senderisme o altres activitats en cotes més baixes hauran d’estar atentes a les condicions meteorològiques i equipar-se adequadament per fer front a les baixes temperatures i possibles gelades. És recomanable consultar els pronòstics locals i les advertències de les autoritats abans d’emprendre qualsevol activitat a l’aire lliure.

Davant de les condicions meteorològiques previstes, es recomana a la població prendre les següents precaucions:

Mantenir-se informat sobre les actualitzacions del pronòstic i les possibles alertes emeses per les autoritats.

Si ha de desplaçar-se per carretera, revisar l’estat de les mateixes i equipar el vehicle amb cadenes o pneumàtics d’hivern si és necessari.

Abrigar-se adequadament i protegir-se del fred intens, especialment en zones de muntanya.

Tenir precaució en caminar per voreres i carrers glaçats per evitar relliscades i caigudes.

En cas de realitzar activitats a l’aire lliure, planificar amb temps i portar l’equip apropiat.

Les nevades i torbs al Pirineu durant aquesta època de l’any no són inusuals, ja que la regió es troba sota la influència de masses d’aire fred procedents del nord d’Europa. Tanmateix, la intensitat i persistència d’aquests fenòmens poden variar d’un any a l’altre, depenent de factors com la posició dels sistemes de baixa pressió i la interacció amb el relleu muntanyós.