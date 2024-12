El segon premi reparteix 8,6 milions entre tres loters de Barcelona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El número 40014, agraciat amb el segon premi amb 125.000 euros per a cada dècim –6.250 per euro jugat–, va repartir 8,6 milions d’euros a Sant Boi de Llobregat, Barcelona i la Roca del Vallès. L’administració de loteria de Sant Boi de Llobregat, que va repartir més de 6 milions amb l’esmentat número, va regalar dècims entre els veïns calbs que hi acudien. El seu venedor de loteria, Bernardo, va explicar que és la primera vegada que ven loteria de Nadal, ja que fa sis mesos que va adquirir amb la seua parella l’administració, que portava 40 anys en funcionament, i volia fer “una cosa especial per a la gent del barri”. Van contractar també un home calb perquè assistís a l’establiment a portar sort als compradors.

Així mateix, gran part d’aquest segon premi es va vendre a Valladolid, amb 156,5 milions, i va regar també de fortuna Chipiona, Cadis, València, Madrid i Biscaia.

Quant al tercer premi, que va recaure en el número 11840 amb 50.000 euros el dècim i que va regar amb sort diferents localitats lleidatanes (vegeu la pàgina 3), va repartir també fortuna a gairebé la totalitat de les províncies espanyoles, excepte Castelló, Ciudad Real, Terol, Segòvia i Àvila. Va deixar 35 milions d’euros al barri bilbaí de Miribilla i deu més a la localitat alabesa de Laudio.

El número va ser també venut en altres administracions catalanes, encara que amb menys sèries, entre les quals hi ha Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Berga, Cambrils, Sant Just Desvern, Mataró i l’Hospitalet.

Segons dades de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat, Catalunya ha pessigat 31,2 milions dels principals números del sorteig, sense tenir en compte terminacions, aproximacions ni menudalles, dels 423 milions apostats.