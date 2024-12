Teatre i música per Nadal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els actes nadalencs, com és lògic, marquen la majoria de les agendes de lleure d’aquests dies. A les comarques de Lleida hi ha desenes d’actes culturals en aquesta època de l’any. Ahir, per exemple, va tenir lloc una de les funcions del Festival Fum Fum Fum de teatre familiar, social i comunitari de Lleida, que ha assolit la sisena edició i amplia la programació més enllà del barri dels Mangraners, arribant al Barri Antic. Ahir a la tarda va ser el torn de la companyia lleidatana Campi qui Pugui, que va oferir l’espectacle Camí a l’escola al Cine Goya dels Mangraners. Explica l’extraordinària història de tres germanes que s’enfronten a obstacles i perills diàriament per arribar a l’escola.

Ahir també va ser un dia de música. A Mollerussa, la capella del col·legi El Carme va acollir el concert de Nadal que té com a protagonista el Cor Stabat Mater, que dirigeix Dolors Ricart. Organitzat per l’Associació de la Música de Mollerussa, va incloure la interpretació d’una quinzena de peces, entre les quals clàssics com La Traviata de Verdi, Norma de Bellini o clàssics populars com Dormiu bon Jesuset o El noi de la mare, informa J. Gómez.

Per la seua part, la Coral Infantil Mestre Güell de Tàrrega va cantar al Nadal ahir en un concert solidari amb La Marató a l’església del Carme, que se suma al que va tenir lloc el passat 30 de novembre al local social de l’Ateneu. El repertori es va centrar en nadales per donar la benvinguda a les festes nadalenques. Així mateix, el cor de música tradicional Galindaina va oferir ahir un concert de cançons i nadales oblidades a l’església del nucli de Santa Maria de Montmagastrell i dissabte a la de Vilagrassa, informa Laia Pedrós.